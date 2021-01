Um den erhöhten Raumbedarf an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Bad Doberan gerecht zu werden, soll der Bürgermeister das Kornhaus und das Wirtschaftsgebäude als Schul- und Hortstandort prüfen. So sieht es eine Beschlussvorlage der CDU-Fraktion vor, über die ab Montag beraten wird.