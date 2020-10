Bad Doberan

Der Verein für Natur- und Umweltschutz im Ostseebad Nienhagen (NUN) plant sein zweites Baumpflanzfest am Sonnabend, 17. Oktober, ab 10 Uhr. An diesem Tag sollen weitere Obstbäume auf der Streuobstwiese des Ostseebades angepflanzt werden. Jeder ist herzlich willkommen. Gepflanzt wird, bis alle Bäume versorgt sind. Der Treffpunkt ist am Wischenhuus, das sich gegenüber des Grundstücks An den Weiden 44 befindet. Es wird darum gebeten Hacken, Spaten, Arbeitshandschuhe und andere Arbeitsgeräte selbst mitzubringen.

Auch in Rerik wird gepflanzt, hier kommen Frühjahrsblüher in die Erde. Treffpunkt ist 10 Uhr vor der Kösterschün.

Märkte und Musik

Ein Flohmarkt wird auf der Galopprennbahn in Bad Doberan aufgebaut. Am Sonnabend und Sonntag kann hier von 10 bis 16 Uhr gestöbert werden.

Auf dem Haffplatz in Rerik präsentiert sich von Freitag bis Sonnabend von 10 bis 18 Uhr der Kunstmarkt „Kokopella“. Kunsthandwerker und Künstler bieten ihre Arbeiten zum Kauf an. Manchen Aussteller kann man bei der Herstellung über die Schulter schauen. Angeboten werden unter anderem Keramik für Haus und Garten, Malerei, Fotografie- und Kunstdrucke, Korbwaren sowie handgefertigte Mode und kunstvoller Schmuck.

Am Freitag gibt es auf dem Kunstmarkt von 11 bis 15 Uhr Livemusik mit „Knopf und Zopf“. Karoline Frick und Gunnar Rieck spielen auf diversen Instrumenten.

Ab in die Pilze

Die Interessengemeinschaft Satower Land lädt am Sonntag, 18. Oktober, ab 10 Uhr Interessenten zu einer geführten Pilzwanderung im Wald nahe Passee ein. Die Rostocker Pilzsachverständige Ria Bütow begleitet die zweistündige Tour und ist bekannt dafür, dass sie sich die Zeit nimmt, jeden mitgebrachten oder gesammelten Pilz zu bestimmen und die Fragen aller Sammler zu beantworten. Benötigt werden Korb, Papiertüte, Messer und wetterfeste Kleidung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird der Ort jedoch erst nach verbindlicher Anmeldung per E-Mail oder Telefon genau mitgeteilt. Die Teilnahme kostet acht Euro. Zum Mittagsimbiss serviert die Landfleischerei Krause für fünf Euro einen Kesselgulasch. Anmeldungen bitte bei info@satower-land.de oder unter 0173/622 94 92.

Nur noch bis Sonntag besteht die Möglichkeit, sich die Ausstellung „ Elisabeth Heinemann – Fotografie“ in der Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, anzusehen. Sie zeigt 53 Porträtfotos prominenter Menschen.

Von Anja Levien