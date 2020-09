Bad Doberan

Zum Mitmachen beim Umwelttag in Bad Doberan sind alle Interessierten aufgerufen. Los geht es um 9.30 Uhr am Rathaus in Bad Doberan sowie am Strand beim blauen Rettungsturm in Heiligendamm.

Die Natur soll von Unrat befreit werden. Unter anderem soll gezielt im Kellerswald, am Sportplatz / Parkdeck, am Bahnhof und am Strand Richtung Börgerende Müll eingesammelt werden. Zum Mittagessen gegen 12 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Rathaus. Das Klimanetz Bad Doberan wird sich vorstellen, verschenkt Pflanzen, die durch eine Gartenauflösung neue Beete suchen.

Apfelfest in Reddelich

Das Apfelfest in Reddelich findet am Sonntag, 27. September, auf dem Sportplatz, Alte Dorfstraße 2, ab 9 Uhr statt. An diesem Tag wird der Obstlehrpfad von Sozialministerin Stefanie Drese um 14 Uhr eröffnet. Sie ist gleichzeitig die Schirmherrin des Projektes Obstarche. Anschließend erfolgt ein Rundgang.

Von 9 bis 13 Uhr ist die mobile Mosterei Satow vor Ort. In dieser Zeit ist auch ein Experte auf dem Platz, der eine Obstsortenbestimmung mit Ausstellung vornimmt. Gäste können Obst aus dem Garten mitbringen und von ihm bestimmen lassen. Von 9 bis 16 Uhr wird es einen Garten- und Angelflohmarkt geben. Des Weiteren gibt es eine Ausstellung über Bodenfunde rund um Reddelich. Line Dance und die Musikschule Doberan sorgen in der Zeit von 14 bis 15 Uhr für Unterhaltung. Die Kräuterpädagogin Rosita Sell wurde eingeladen, über Wildkräuter und über ihr neues Kräuterbuch zu sprechen. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Gegrilltes, selbst gebackene Kuchen, Honig, Kaffee, Edelbrand, Saft, Eier, Konfitüre, Chutney, Senfe, Wurst- und Käsespezialitäten. Außerdem gibt es Seife und Kräutersalben.

Erntedankgottesdienst in Kühlungsborn

Am Sonntag feiern die christlichen Gemeinden im Konzertgarten Ost in Kühlungsborn einen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser beginnt mit dem Einzug der Erntedankkrone vom Rathaus in den Konzertgarten um 10.30 Uhr.

In Kröpelin wird es um 17 Uhr einen Erntedankgottesdienst geben, danach eine Gesprächsrunde mit Bischof Tilman Jeremias auf dem Pfarrhof.

„Der Zauberlehrling“ in der Kröpeliner Mühle

In der Kröpeliner Mühle wird „Der Zauberlehrling“ gezeigt. Zur Show ab 15 Uhr für Kinder und Erwachsene von und mit Christian Brandes lädt der Förderverein „Kröpeliner Mühle“ ein. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist frei, alle anderen zahlen 8 Euro.

Aufgrund der bestehenden Corona-Hygiene-Regeln ist es notwendig, dass Eintrittskarten vor Beginn der Veranstaltung (bis 10 Uhr) reserviert werden müssen, teilt der Verein mit. Dies kann telefonisch unter 0173 5303676 (Monika Oberüber), Tel. 038292 - 541 ( Manfred Schwarz), oder per Mail an muehlenverein-kroepelin@gmx.de geschehen.

Ausstellungseröffnung „Malerei und Grafik“

Im Heimatmuseum, Dünenstraße 4, in Rerik wird am Sonntag die Ausstellung „Malerei und Grafik“ eröffnet. Sie zeigt Werke der Buschmühlener Künstlerin Annekatrin Weiß. Beginn ist 15 Uhr.

Von Anja Levien