Bad Doberan

Neben der Sommerrodelbahn wird ein geplantes Wohngebiet zum Sondernutzungsgebiet umgewandelt, so dass sich die Attraktion erweitern könnte, für Glashäger wird die Gewerbefläche vergrößert und die eingezeichnete Baufläche für Gebäude eines früher geplanten Golfplatzes bei Heiligendamm verschwinden: Insgesamt 19 Änderungen umfasst die vierte Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) der Stadt Bad Doberan, darunter auch die vieldiskutierte Straße nach Althof.

Der F-Plan ist die Basis für Bebauungspläne, mit denen Baurecht geschaffen wird. In ihm werden die Planungsziele der Stadt dargestellt: Wo können Wohngebiete, Gewerbe oder Straße entstehen? Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wurde in der Diskussion deutlich, dass für die Stadt eine Vision entwickeln werden muss. In einigen Fällen wird der F-Plan derzeit an schon geltende B-Pläne angepasst. Und: Bereits jetzt gebe es mit dem Baumwipfelpfad schon wieder ein Vorhaben, das im F-Plan noch nicht eingezeichnet ist.

UDI wirbt in Heiligendamm für Weg zur Waldkapelle

Thomas Römhild brachte einen Änderungsantrag der UDI ein, in Heiligendamm den Fußweg von der Kühlungsborner Straße zur Waldkapelle und weiter zum Kinderstrand einzuzeichnen. Eine Wegeanbindung zur Waldkapelle müsse als Planungsziel festgehalten werden, so Römhild. Hintergrund: Eine vom Parkplatz am Heizhaus zum Kinderstrand eingezeichnete Straße soll aus dem Plan entfernt werden.

Der Vorschlag der UDI fand Zustimmung, die Planerin riet jedoch davon ab, da der Plan dann noch mal in die Auslegung müsste. Grund: Der Fußweg führt über das Molli-Gleis, bei welchem die Stadt keine Planungshoheit habe. Der F-Plan müsste noch mal ausgelegt und abgewogen werden. Der Ausschuss beauftragte sie, zu prüfen, ob der Weg vom Kinderstrand zur Kapelle (ohne Gleisquerung) eingetragen werden könnte.

Zudem soll im Plan an dieser Stelle kenntlich gemacht werden, dass trotz Parkhausbaus für Medianklinik und Grand Hotel auch öffentliche Stellflächen bleiben.

Weiterhin wurde über eine kleine Fläche am Thünenhof diskutiert, die Wohngebiet werden soll. Dagegen sprachen sich mehrere Ausschussmitglieder vehement aus. Doch die Rausnahme würde eine erneute Auslegung mit sich ziehen. Der Ausschuss ließ im Protokoll festhalten, dass hier kein B-Plan entwickelt werden soll. In der nächsten Änderung soll die Fläche noch mal betrachtet werden.

Straße nach Althof wird gestrichen

Die Straße nach Althof, die von der B 105 im Norden bis zum Althöfer Weg führen und die Wohngebiete Fuchsberg und Parkentiner Landweg anschließen sollte, wird aus dem F-Plan gestrichen. Zwischen dem Wohngebiet Parkentiner Landweg und Althof wird als Planungsziel jedoch ein Fuß- und Radweg eingetragen. Dieser soll den Althöfer Bach an der vorhandenen Brücke am Erlengrund queren.

Touristische Entwicklung fürs Gut Vorder Bollhagen

In Vorder Bollhagen wird im Bereich des Guts Vorder Bollhagen eine Mischbaufläche in Sonderbaufläche für Tourismus dargestellt. Das Gut plant, die historischen Ställe umzunutzen. Im Westen des Ortes wird eine Fläche als Sondergebiet Landwirtschaft eingezeichnet. Hier sollen unter anderem Ställe entstehen. Eine Erweiterung der Wohnbaufläche im Norden des Ortes ins Landschaftsschutzgebiet wurde laut Planerin von mehreren Behörden abgelehnt. Das Planungsziel wurde daher rausgenommen.

Die Stadtvertreter entscheiden am 22. Februar abschließend über die vierte Änderung des F-Plans.

Von Anja Levien