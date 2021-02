Bad Doberan

Einen Neuanfang an der Ostseeküste – diesen Traum haben sich Ina Böhme und Axel Sprenger jetzt mit ihrem eigenen Yogastudio „Flow Yoga & Mehr“ in Bad Doberan erfüllt. Und das mitten im Lockdown. Seit Dienstag bieten sie Onlinekurse. Für das Paar, das sich vor drei Jahren auf Parship gefunden hat, war von Anfang an klar, dass sie eines Tages an der Ostsee leben möchten. Noch während der ersten Welle der Pandemie haben sie den Entschluss gefasst, nicht länger zu warten und ihre Ideen umzusetzen.

Ihre Suche nach einer neuen Heimat hat die beiden in die Nähe von Kühlungsborn nach Wichmannsdorf, geführt, wo sie jetzt leben. Das Studio haben sie in den Räumlichkeiten des ehemaligen Friseursalon Klinck in der Severinstraße 16 in Bad Doberan gefunden. „Wir haben uns in dieses kleine Städtchen verliebt“, schwärmen sie über den Ort.

Yogastudio „Flow“ in der Severinstraße 16 in Bad Doberan. Quelle: Gina Henning

Kombination aus Nordic Walking und Yoga

Ina Böhme kommt ursprünglich aus Gera in Thüringen und Axel Sprenger lebte zuvor im bayrischen Ingolstadt und hat viele Jahre bei Airbus gearbeitet. Gemeinsam zogen sie nach Leipzig, bevor sie nach MV kamen. Beide sind schon seit ihrer Jugend sportbegeistert. Während die 52-Jährige seit mehr als 20 Jahren Yoga macht, konnte Axel Sprenger seine Partnerin für Nordic Walking begeistern. Aus diesen Sportarten entwickelten die beiden eine neue Bewegungsform, die sie „Flow2go“ nennen.

Es ist eine Kombination aus Nordic Walking und Yoga. Dabei werden Stellungen aus dem Yoga mit Hilfe der Nordic-Walking-Stöcker ausgeführt. „Mit den Stöcken ist es wesentlich einfacher, den Halt zu finden“, meint der 57-Jährige. Hinzu kommt die Bewegung an der frischen Luft. Sobald es draußen wieder wärmer wird, soll es auch Outdoor-Angebote geben.

Ina Böhme bietet Yogakurse an. Hier zu sehen: Der Halbmond (l.) und die Kriegerhaltung (r.). Quelle: Gina Henning

Yogakurse werden von Krankenkassen anerkannt

„Flow“ – so heißt ihr Yogastudio. „Das steht für ‚fließen‘ und mit dem Leben im Fluss sein“, erklärt die Yogalehrerin. Ihre Kurse sollen für Beweglichkeit, Stärke, Balance, aber auch Ruhe und Entspannung sorgen. Sie sind zudem zertifiziert und werden von den Krankenkassen anerkannt.

Während der Corona-Krise das Studio zu eröffnen, erfordere eine Menge Optimismus, wie die beiden gestehen. „Wir haben auch darüber nachgedacht, einen Rückzieher zu machen“, gibt Ina Böhme zu. Zudem sind die ausgebildeten Trainer neu in der Region und noch recht unbekannt bei den Menschen. Unterkriegen lassen sie sich davon aber nicht. Ihr Ziel ist es, den Einwohnern mit Yoga ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu geben. An Ideen und Plänen fehle es den beiden nicht. So könne sich das Paar auch vorstellen, ein Yogafrühstück oder Filmabende in ihren Räumlichkeiten zu veranstalten.

Paar freut sich auf zwischenmenschliche Kontakte

Besonders stolz sind sie auf ihre musikalische Untermalung von Buddha Code. Für die Onlinekurse bietet diese nicht nur Entspannung, sondern einen weiteren Vorteil. „Die Musik gibt den Leuten Sicherheit, dass die Internetverbindung noch steht, wenn gerade nichts gesagt wird“, meinen sie.

So können Sie teilnehmen Die Kurse von Ina Böhme und Axel Sprenger können auf der Internetseite online oder über die App Eversports gebucht und bezahlt werden. In der ersten Woche (2. bis 7. Februar 2021) sind die Yogastunden kostenlos und die Videos werden gespeichert und können noch in der kommenden Woche online gratis abgerufen werden. Eine Onlinestunde kostet 14 Euro. Der Kurs findet über die Videoplattform Zoom statt. Alle Informationen gibt es unter: www.flowyogamehr.de.

Sobald Präsenzkurse wieder erlaubt sind, können unter Einhaltung der Abstandsregeln acht Personen im „Flow“-Yogastudio an einem Kurs teilnehmen. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, haben Ina Böhme und Axel Sprenger in ein Luftreinigungsgerät investiert. Die Onlinekurse sollen aber auch nach dem Lockdown beibehalten werden. Am meisten freuen sie sich, bald Menschen im Studio empfangen zu können. „Die zwischenmenschliche Nähe fehlt“, findet die Yogalehrerin.

