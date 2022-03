Bad Doberan

Die Betten stehen in der Turnhalle am Stülower Weg bereit. Eine Spielecke für die Kinder ist eingerichtet. Seit Sonnabend wurden zahlreiche Steppdecken und Handtücher gespendet. Der Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Bad Doberan (ASB) hat im Auftrag des Landkreises Rostock eine zweite Notunterkunft in Bad Doberan eingerichtet. Wann hier die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen: „Das kann jederzeit sein“, sagt Tobias Lankow, ASB-Geschäftsführer des Kreisverbandes Bad Doberan. In der Regel erhalte man zwölf Stunden vorher Bescheid. 

Steffi Nickel legt Handtücher zusammen. Die Bad Doberanerin ist nach einem Aufruf von Sylvio Klein im sozialen Netzwerk Facebook zum Helfen gekommen. Dieser arbeitet ehrenamtlich beim ASB. „Es ist viel Arbeit, aber es ist ein gutes Gefühl, zu helfen“, sagt er in Bezug auf die Einrichtung der Notunterkunft. „Wir arbeiten hier Hand in Hand.“ Die Arbeit falle auch leicht, weil „man weiß, dass die Hilfe angenommen wird.“

In Bad Doberan richtet der ASB in der Turnhalle am Stülower Weg eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Steffi Nickel kam zum Helfen vorbei. Quelle: Anja Levien

Creme und Deoroller werden noch gebraucht

Zehn bis zwölf Helfer sind mit dem Einrichten beschäftigt und stehen bereit, wenn die Flüchtlinge ankommen. Der Landkreis Rostock hat die Pritschen mit Matratzen vorbeigebracht. Rechts und links wurde in der Halle Filzteppich ausgerollt. 70 Notbetten sind hier aufgestellt worden. Im Sanitärbereich sind die Handtücher gestapelt, Shampoo zum Duschen steht bereit. „Benötigt wird noch Creme oder Deoroller“, sagt Tobias Lankow. Ebenso könnte es von Babywindeln in allen Größen nicht genug geben. „Und wenn wir doch zu viel haben, geben wir das an die Hilfstransporte, die an die Grenze fahren.“

Sylvio Klein engagiert sich ehrenamtlich beim ASB Bad Doberan: „Es ist viel Arbeit, aber es ist ein gutes Gefühl, zu helfen.“ Quelle: Anja Levien

Wer bei der Betreuung der Flüchtlinge helfen möchte, oder auch dolmetschen kann, könne sich gerne an den ASB per Mail an zentrale@asb-dbr.de wenden.

Essensversorgung in alter Berufsschule

„Wir haben reichlich Spenden bekommen“, sagt Lankow dankbar. Vor allem Handtücher und Steppdecken. Letztere werden bezogen und können dann als richtiger Bettbezug genutzt werden. Die Essensversorgung werde über einen Caterer erfolgen. Essensausgabe und Speiseraum werden in der alten Berufsschule direkt neben der Turnhalle aufgebaut.

Mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Bad Doberan stehe der ASB im Austausch. Das DRK betreibt die Notunterkunft in der Sporthalle im Kellerswald und konnte schon erste Erfahrungen in der Logistik und Betreuung sammeln. Vergangenes Wochenende waren hier die ersten Flüchtlinge angekommen.

Bad Doberan hat bisher die einzigen beiden fertig eingerichteten Notunterkünfte im Landkreis Rostock. In Abhängigkeit zum tatsächlichen Geschehen sollen laut Kay-Uwe Neumann, Sprecher des Landkreises Rostock, weitere Notunterkünfte eingerichtet werden. „In Planung befinden sich weitere Standorte in Sporthallen im südlichen Kreisgebiet (Förderschule Güstrow, Gymnasien Bützow und Teterow) sowie in der Sporthalle der Förderschule Graal-Müritz.“

780 Flüchtlinge im Landkreis angekommen – Dunkelziffer höher

Bis Dienstag, 18 Uhr, waren 780 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Rostock angekommen. 634 hätten eine vorläufige Registrierung, 146 eine abschließende. Aber: Wegen des herausragenden privaten Engagements bei der Aufnahme von Flüchtlingen dürfte die Anzahl der ukrainischen Geflüchteten weitaus höher liegen, so Neumann.

Landkreis informiert im Internet Auf seiner Internetseite www.landkreis-rostock.de informiert der Landkreis über Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Dort finden auch Ehrenamtliche Informationen, wenn Sie sich engagieren möchten. Wer Menschen privat geholt und untergebracht hat und diese registrieren möchte, soll sich per Mail oder Telefon an die Ausländerbehörde wenden. (abh@lkros.de oder 03843/75532995). Wer eine Wohnung oder ein Haus zum Vermieten oder seine Hilfe anbieten möchte, kann entsprechende Formulare ausfüllen.

Derzeit gebe es laut des Landkreissprechers ausreichend Wohnraum für die Geflüchteten. Am Mittwochvormittag waren von den 1826 Wohnplätzen 969 belegt. Jedoch: Hier sind nicht nur die aus der Ukraine geflüchteten Menschen untergebracht, sondern auch Flüchtlinge aus anderen Ländern.

Wer privat eine Wohnung oder ein Haus anbieten möchte, kann dazu ein entsprechendes Formular auf der Seite des Landkreises Rostock ausfüllen. Sämtliche Fragen zu Einzelangeboten würden individuell abgestimmt, so Neumann. Laut Formular können Angebote für Wohnungen und Häuser zum Vermieten gemacht werden.

Auf der Internetseite informiert der Landkreis ebenfalls, dass bei privater Aufnahme keine Koordination durch den Landkreis erfolgt. „Selbstverständlich können auch in diesem Fall Geflüchtete Hilfe beanspruchen, soweit sie entsprechend vorläufig registriert sind und die nötigen Anträge stellen“, sagt Kay-Uwe Neumann. Der Hinweis sei so zu verstehen, dass eine Koordination der privaten Angebote und Initiativen, die der Landkreis derzeit erlebe, nicht erfolge und eine entsprechende Aufnahme von Menschen aus der Ukraine grundsätzlich eine private Angelegenheit sei. Damit bezieht sich Neumann darauf, dass die Geflüchteten als Tourist für 90 Tage legal nach Deutschland einreisen können.

Von Anja Levien