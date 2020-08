Bad Doberan

Die Zwergenbörse in der Buchenbergschule findet am 19. September statt – trotz Corona. Allerdings: „Wir müssen in diesem Jahr auf kleiner Flamme kochen“, sagt Torsten Schellin vom Schulverein der Buchenbergschule. „Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das vom Gesundheitsamt abgenommen wurde.“ Um die Corona-Vorschriften einhalten zu können, lassen die Veranstalter nur eine geringe Anzahl an Verkäufern zu. „Dadurch haben wir weniger Ware und können die Gänge breiter machen“, sagt Torsten Schellin. Sonst hatten über 200 Menschen in der Halle Kinderkleidung und Spielwaren angeboten, jetzt sollen es nur 100 sein. Auch die Anzahl der Kunden, die zur gleichen Zeit in der Sporthalle stöbern dürfen, ist begrenzt. „Am Eingang haben wir Einkaufstaschen, von denen jeder eine nehmen muss“, sagt Torsten Schellin. „Und wenn alle weg sind, muss man eben warten, bis wieder jemand rauskommt.“ Die Besucher könnten deshalb leider auch nicht mit Partner und Kindern kommen, sondern nur einzeln.

Extra-Ausgang, keine Bastelecke

„Wir werden in der Halle etwas umbauen“, sagt Torsten Schellin. So werde es einen gesonderten Ausgang geben, die Bastelecke wird ersatzlos gestrichen. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie auch im Supermarkt: Die Desinfektion der Hände und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes seien Pflicht. „Diese Änderungen waren nötig, damit wir die Zwergenbörse überhaupt durchführen können“, sagt Torsten Schellin. Im Gegenzug entschieden die Veranstalter aber, die Öffnungszeiten zu verlängern. Für Schwangere öffnet die Zwergenbörse um 8 Uhr, alle anderen dürfen ab 9 Uhr kommen. Das Ende ist um 14 Uhr.

Die Vergabe der Händlernummern beginnt am Sonntag, den 23. August, um 10 Uhr unter www.doberaner-zwergenboerse.de.

