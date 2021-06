Bad Doberan als Buga-Außenstandort: Ausschuss stimmt für Bewerbung

Bad Doberan

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus hat einer Bewerbung Bad Doberans als Außenstandort für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock zugestimmt. „Mit unserer Lage sind wir als Außenstandort prädestiniert“, sagte Ausschussvorsitzender Mario Derer. „Wir stärken mit unserem Standort die Buga in Rostock“, ergänzte Bürgermeister Jochen Arenz und erhofft sich davon, dass viele Buga-Besucher den Weg in die Münsterstadt finden. Denn stimmt Rostock der Bewerbung zu, würde sich Bad Doberan in einem Pavillon auf der Buga als Außenstandort präsentieren.

In der Stadt werden in verschiedenen Arbeitsgruppen derzeit Ideen gesammelt, was Bad Doberan als Außenstandort für die Besucher bieten kann. Am 6. Juni treffen sich die Arbeitsgruppen, um ihre Ergebnisse vorzustellen. Danach werde laut Bürgermeister Arenz die Bewerbung fertig gemacht. Am 15. Juli tage der Vergabeausschuss in Rostock, der über die Außenstandorte entscheide.

Die Stadtvertreter von Bad Doberan entscheiden am 14. Juni über den Grundsatzbeschluss einer Bewerbung. Die möglicherweise endgültige Teilnahme wird dann noch einmal extra beschlossen.

Wie Jochen Arenz im sozialen Netzwerk informiert, ist am Wochenende mit ihm, Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister und dem Mr-Movie-Filmteam der Bewerbungsfilm gedreht worden. In diesem sollen die vielen Blumenräder der Stadt eine Rolle spielen.

Von Anja Levien