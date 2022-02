Bad Doberan bekennt sich zum Kornhaus

Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan bekennt sich weiter zum Kornhaus und auch zum Kornhausverein. Ein entsprechendes Votum gaben jetzt zumindest die Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses auf ihrer Sitzung am Montagabend ab. „Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Vertrag zwischen Stadt und Verein auszuarbeiten – damit haben die engagierten Mitglieder und auch der Kornhaus-Geschäftsführer mehr Planungssicherheit.“

„Ich freue mich riesig, dass sich der Ausschuss einstimmig zum Kornhaus und dem Verein bekannt hat.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Hintergrund: Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte festgestellt, dass der aktuelle Vertrag zwischen Stadt und Verein zulasten Bad Doberans geht: „Weil unter anderem die Nebenkosten wie Wasser und Strom noch von der Stadt getragen werden“, erklärt Bürgermeister Arenz. Dieser Umstand könne nur durch einen neuen Vertrag geheilt werden: „Denn es kann nicht sein, dass wir bei einer gewerblichen Nutzung durch den Kornhausverein für dessen Nebenkosten aufkommen.“

In einem gemeinsamen Gespräch Ende vergangenen Jahres seien alle Zahlen transparent dargestellt worden, so Arenz: „Damit können wir jetzt weiter arbeiten.“ Letztlich sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Kornhaus in Gänze betrachtet werden müsse: „Wir wollen das Haus gemeinschaftlich auf gesunde Füße stellen.“

Vertragliche Regelung für Kornhaus-Café

In der neuen Vereinbarung soll auch die weitere Nutzung des beliebten Café im Erdgeschoss enthalten sein. „Der Ablauf der Ausschusssitzung war durchaus positiv“, sagt auch Klaus Fricke, Vorstandsmitglied im Kornhausverein, der Träger des soziokulturellen Zentrums, der Jugendkunstschule und der Umweltbildungsstätte am Kornhaus ist. „Der Ausschuss war einstimmig dafür, dass mit dem Kornhaus weitergemacht und mit dem Verein ein entsprechender Vertrag ausgehandelt wird.“

„Ob wir uns das zum Schluss tatsächlich leisten können, wissen wir im Moment noch nicht.“ Klaus Fricke, Vorstand Kornhausverein Quelle: Lennart Plottke

Hier liege allerdings auch die Krux, so Fricke: „Der von der Stadt vorgelegte Vertragsentwurf muss noch erheblich bereinigt werden – nach unserer Auffassung wurde hier erstmal nur ein vielseitiges, allgemeines Papier aus dem Internet genommen und ‚Bad Doberan‘ rübergeschrieben.“

Letztlich stehe und falle alles mit der Kostenfrage, stellt das Vorstandsmitglied des Kornhausvereins klar: „Ob wir uns das zum Schluss tatsächlich leisten können, wissen wir im Moment noch nicht.“ Grundsätzlich sei der Verein bislang noch an die Gebührenordnung der Stadt gebunden, erklärt Jochen Arenz: „Künftig kann die Geschäftsführung hier viel freier agieren – und mit Blick auf die Betreibung des Cafés sollten wir schon einen Weg finden.“ Er könne sich hier etwa einen finanziellen Zuschuss oder Ähnliches vorstellen.

Der neue Vertrag soll im kommenden halben Jahr ausgearbeitet und anschließend zur Abstimmung in die Stadtvertretung gegeben werden.

Von Lennart Plottke