Bad Doberan bekommt Ende Februar eine DHL-Packstation der Deutschen Post. Diese soll 110 Fächer haben. Lange wurde in der Münsterstadt nach einem Standort gesucht, nachdem die letzte Packstation 2017 abgebaut worden war.

Die Deutsche Post DHL baut ihr Netz an Packstationen in Deutschland aus. Ende Februar wird eine in Bad Doberan eröffnet. (Symbolfoto) Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa