Bad Doberan

Einweggeschirr, -besteck und -flaschen sollen auf städtischen Veranstaltungen und Märkten in Bad Doberan stark reduziert werden. Das zumindest möchte die Fraktion Bürgermeisterliste Jochen Arenz (JA!), die zur Stadtvertretersitzung am 16. Dezember einen entsprechenden Beschluss vorgelegt hat. Demnach soll die Stadt die Teilnahmebedingungen für städtische Märkte und Veranstaltungen entsprechend ändern. Im Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend und Senioren wurde der Verzicht auf Einwegbecher diskutiert. Vor allem die Vereine würde das vor neue finanzielle Voraussetzungen stellen.

Müll wird ins Ausland exportiert

„Seit 1995 hat sich die jährliche Menge der Verpackungsabfälle aus Kunststoff in Deutschland mehr als verdoppelt“, informiert JA-Fraktionsvorsitzender Tim Schwanbeck. 3,1 Millionen Tonnen Plastikmüll fielen jährlich in Deutschland an. 16 Prozent werde recycelt, ein Teil werde verbrannt, der Großteil ins Ausland exportiert. „Hier, insbesondere in Südostasien, landet dieser Müll dann im Meer.“ Mit einfachen Mitteln könne jeder Ressourcen schonen. Alternativen für Plastikprodukte seien Mehrweg-Getränkebecher, Teller und Besteck aus nachwachsenden Rohstoffen oder der Verkauf von Getränken in Gläsern oder Porzellantassen.

„Wir wollen den Mehrwegbecher aufleben lassen“, sagte Annett Verhorevoort (JA!) im Ausschuss. Die Wählergruppe wolle eine Diskussion anregen, wie sich das umsetzen lasse.

Jede Veranstaltung muss Stadt genehmigen

„Jede Veranstaltung muss beantragt werden, die würden wir dann genehmigen, wenn ein Mehrwegbechersystem vorhanden ist“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Das müsste die Stadt für ihre Veranstaltungen dann anschaffen, ebenso die Vereine. „Da entstehen erst mal Kosten.“

Und hier sieht Torsten Schellin (Für Doberan), Ausschussvorsitzender und Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan ein Problem. „Bei Mehrwegbechern müssen bestimmte Hygienebedingungen erbracht werden.“ Es bedarf einer professionellen Spülanlage. Könnten die Vereine keine Getränke mehr verkaufen, würde ihnen ein finanzielles Standbein entzogen. „Ich habe große Bauchschmerzen. Ich bin für die Umwelt, aber bei den To-go-Bechern sind Profis am Start, aber ein DFC oder ein Feuerwehrverein kann das nicht leisten.“

Veranstalter hat 40 000 Einwegbecher eingespart

Ein Profi ist Frank Holle, Chef der Goliath Show & Promotion GmbH, die den Weihnachtsmarkt in Bad Doberan verantwortet hat. Bier und Co. verkauft er nur noch in Mehrwegbechern. „Wir brauchen das jedes Wochenende, für uns macht das Sinn.“ Für Vereine stelle sich die Frage, wie oft sie die Becher brauchen. 70 Cent koste ein bedruckter Becher in der Anschaffung. „Der Aufwand ist nicht ohne“, sagt Frank Holle in Bezug auf Anschaffung, Reinigung und Lagerung, Aber: „Wir haben 40 000 Einwegbecher eingespart dieses Jahr.“

Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt wurde in Einweg-Styroporbechern ausgeschenkt. Grund dafür sei die technische Ausstattung des Marktplatzes. Es fehle an Möglichkeiten, das Abwasser loszuwerden.

Wasser und Hygiene seien weitere Punkte, mit denen sich Bad Doberan beschäftigen müsse. „Das Abwasser darf nicht in die Regenwasserkanäle, für das Wasser brauchst du Hygieneschläuche“, nennt Frank Holle zwei Beispiele. Die Vereine könnten beim Spülen von Mehrwegbechern vielleicht auf mobile Anhänger mit entsprechender Spüleinrichtung zurückgreifen. Die werde es demnächst vermehrt auf den Markt geben.

Doberaner FC bereit zu investieren

Der Doberaner Fußballclub nutzt derzeit Einwegbecher, denkt aber über Alternativen nach. „Wenn das Vereinsheim mit Küche fertig ist, haben wir andere Möglichkeiten“, sagt DFC-Chef Andreas Jahncke. Der Verein sei bereit, in ein Mehrwegbechersystem zu investieren.

Wolfgang Scheil ( CDU), Ausschussmitglied und zugleich Vorsitzender des Feuerwehrvereins sei grundsätzlich auch für mehr Umweltschutz. Beim Kinderfest gebe der Verein die Bratwurst schon im Brötchen aus und verzichte auf die Pappe. Wenn der Verein beim Ausgeben vom Erbseneintopf richtige Teller verwende, dann benötigte er ein Industriespüler. „Da sind wir bei über 10 000 Euro Kosten.“

„Wir müssen uns Gedanken machen“, fasste Torsten Schellin im Ausschuss zusammen. „Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, eine Spülmaschine für alle zu kaufen und bereitzustellen. Dann kann sich jeder Verein auch Mehrwegbecher zulegen.“

Tim Schwanbeck hebt hervor, dass Einweggeschirr weiterhin genutzt werden kann, „insbesondere für kleine Vereine und Veranstalter, für die sich ein Mehrwegkonzept nicht rechnet. Hier gibt es nachhaltige preisgünstige Einwegalternativen aus Zuckerrohr, Kokos, Holz“.

Von Anja Levien