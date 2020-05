Bad Doberan diskutiert über offene Sportflächen für Jugendliche

Bad Doberan

Gibt es für Jugendliche in Bad Doberan genug offene Angebote in Sporthallen und auf Sportplätzen? Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) sieht hier deutliche Defizite und fordert deshalb von der Stadtverwaltung mehr Initiative.

Denn dass in diesem Punkt Handlungsbedarf bestehe, habe schon die Lebenswelt- und Sozialraumanalyse für die Münsterstadt aus dem April 2018 gezeigt: „So sind etwa die vom Jugendklub angebotenen Volleyballturniere proppevoll – und das einzige in Heiligendamm vorhandene Volleyballfeld am Strand wird ebenfalls als viel zu wenig kritisiert.“

„Warum wird in Doberan alles zugeschlossen? Die Menschen wollen nicht immer gleich irgendwo Mitglied werden.“ Harry Klink, Stadtvertreter Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Darüber hinaus sei es ein Unding, dass sämtliche Sportplätze und Hallen lediglich für Vereinsmitglieder abgezäunt und geöffnet seien, so Klink: „Warum wird in Doberan alles zugeschlossen? Die Menschen wollen nicht immer gleich irgendwo Mitglied werden.“ Auch in den Jugendstudien der Bundesregierung werde eine generelle Vereinsmitgliedschaft abgelehnt: „Die Jugendlichen möchten in ihrer Freizeit pädagogikfreie Räume aufsuchen können.“ In Rostock gebe es beispielsweise solche Angebote, erklärt Klink: „Und die werden da auch super angenommen.“

Bürgermeister: Budget für Jugendarbeit verzehnfacht

Diese Kritik könne er nicht nachvollziehen, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Die Sportplätze sind während der Trainingszeiten auch öffentlich zugänglich – zudem haben wir gerade in den vergangenen Wochen drei neue Bolzplätze geschaffen, die frei zugänglich sind.“ So gebe es jetzt jeweils zwei Tore hinter dem Kornhaus und am Fuchsberg sowie zwei niedrige Kleinfeldtore am Biesenbrower Weg als Erweiterung des Spielplatzes.

„Wir haben gerade in den vergangenen Wochen drei neue Bolzplätze geschaffen, die frei zugänglich sind.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Und: Demnächst bekommt die Münsterstadt noch eine weitere Sportanlage. Zwischen dem geplanten Rewe am Kammerhof und dem Norma-Markt An den Salzwiesen soll ein Fußballfeld mit Basketballplatz entstehen. Die Stadt lässt dafür an dieser Stelle einen Tartanboden verlegen. „Wir haben in unseren Haushaltsplanungen die Ausgaben für die Jugendarbeit verzehnfacht“, macht Arenz deutlich. „Und wir sind mit dem Kinder- und Jugendbeirat in ständigen Gesprächen, an welchen Stellen in der Stadt sich noch weitere Flächen für Sport und Freizeit anbieten könnten.“

Öffnung für jedermann nicht so einfach möglich

Das sieht Justin Metelmann ganz ähnlich. „Es ist wichtig, für Kinder und Jugendliche öffentliche Räume zu schaffen, wo sie sich auch mal abends oder bei Regen treffen können“, meint der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirates. „Und es gibt davon bei uns noch zu wenig – aber da ist die Stadt ja schon dran.“ Mit Blick auf die von Klink geforderte Öffnung der Sportstätten sehe er noch ein ganz anderes Problem, erklärt Metelmann: „Die kann man doch nicht so unkontrolliert aufmachen – die Erfahrung zeigt leider, dass es dann immer wieder Fälle von Vandalismus geben würde.“

Die Folgen müssten Vereine und Schulen ausbaden: „Man sollte den ‚Profis‘ ihre Mittel für Schulsport und Training lassen und für die ‚Amateure‘ eigene Plätze schaffen“, ist der 18-Jährige überzeugt. Zudem wäre auch aus rechtlicher und versicherungstechnischer Sicht eine Öffnung für jedermann gar nicht möglich, erklärt Jochen Arenz. Und: „Es gibt Vereine wie den Doberaner FC, die sich schon dafür einsetzen, dass man ihre Flächen nutzen kann, obwohl man dort gar kein Mitglied ist“, sagt Justin Metelmann. „Nicht nur bei Veranstaltungen fühlen sich die jungen Leute dort wohl.“

Debatte um den Bau einer Schwimmhalle

Ein weiteres Reizthema: „In der Lebenswelt- und Sozialraumanalyse wird als oberster Wunsch der Bau eine Schwimmhalle benannt“, sagt Harry Klink. „Die hätten auch unsere Rettungsschwimmer bitter nötig – denn außer einmal in der Woche am Samstag in Rostock gibt es für sie keinerlei Übungsmöglichkeiten.“ Aus seiner Sicht besonders ärgerlich: „Investor David Corleis wollte im alten Stahlbad ein Hotel mit öffentlicher Schwimmhalle bauen – daraus wird jetzt nichts, weil die Stadt ihn vergrault hat.“

„Es gibt Vereine, die sich dafür einsetzen, dass man ihre Flächen nutzen kann, obwohl man dort gar kein Mitglied ist.“ Justin Metelmann, Vorsitzender Kinder- und Jugendbeirat Quelle: Sabine Hügelland

Auch diese Aussage könne er so nicht stehen lassen, stellt Jochen Arenz klar: „ David Corleis selbst hat sich offenbar von den Schwimmhallen-Plänen verabschiedet – wir warten seit Monaten darauf, dass der Investor für ein klärendes Gespräch auf uns zukommt.“

Betreibung wäre aus Sicht der Stadt ein Minusgeschäft

Im Übrigen sei die Betreibung einer Schwimmhalle für die Stadt letztlich nur ein Minusgeschäft, betont Arenz: „Das beste Beispiel ist doch Kühlungsborn – das Ostseebad redet seit Jahren darüber und stellt immer wieder fest, dass solch ein Schwimmbad nie kostendeckend darstellbar wäre.“

Dass sich so viele Doberaner eine eigene Schwimmhalle wünschen, glaubt auch Justin Metelmann nicht. „Also ich kenne eigentlich viele Leute“, sagt der 18-Jährige. „Diesen Vorschlag habe ich noch von niemandem gehört.“ Warum auch? „Wir haben doch den Strand direkt vor der Nase.“

Von Lennart Plottke