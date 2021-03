Bad Doberan

Wildblumenwiesen, kostenfreier Citybus oder Umwelttag – die Stadt Bad Doberan hat schon einige Projekte für die Umwelt angeregt oder umgesetzt. Seit Mitte 2020 gibt es einen Klimabeauftragten in der Stadt. Zehn Stunden im Monat beschäftigt dieser sich mit Klima- und Umweltschutz in der Stadt. „Dabei geht es zum Beispiel um klimaneutrale Beschaffungen, dass wir regionale Produkte einkaufen“, so Bürgermeister Jochen Arenz. Zudem halte der Klimabeauftragte Kontakt zum Klimanetz, das aus mehreren Initiativen besteht, die sich mit Umwelt- und Naturschutz auseinandersetzen.

Seit dem 1. Juli 2020 werden städtische Gebäude und die Straßenbeleuchtung mit Ökostrom, also aus Windkraft, Fotovoltaik oder Wasserkraft gewonnener Energie, versorgt. „Wir arbeiten daran, die gesamte Beleuchtung in Bad Doberan aufzunehmen und auf LED umzustellen“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. So würden durch die Umstellung des Flutlichts auf dem Sportplatz am Busbahnhof auf LED 3000 Euro Stromkosten im Jahr gespart.

Weiterhin möchte die Stadt einen Klimabegleiter engagieren, ein Projekt, das zu 75 Prozent gefördert werde. Zwanzig Tage im Jahr würde jemand sich die Stadt genau auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz hin anschauen und Verbesserungen vorschlagen.

„Ein großer Baustein für den Klimaschutz ist auch unser kostenfreier Citybus“, sagt Jochen Arenz. Dieser werde super angenommen. Die Fahrgastzahlen haben sich mehr als verdoppelt. Der Citybus solle das Herzstück für das künftige Verkehrskonzept werden. „Das Verkehrskonzept ist elementar für den Klimaschutz.“ In diesem werde auch der Ausbau des Radwegenetzes festgeschrieben.

Plastikfreie Veranstaltungen

Weiterhin seien in der Vergangenheit die beiden Kreisverkehre im Ostseewohnpark begrünt worden, auf dem Buchenberg entstand in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft Wig eine Wildblumenwiese, zählt Arenz auf. Die geplante Umweltwoche musste im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden.

Die Stadtvertreter haben im April 2020 beschlossen, dass Organisatoren und Veranstalter auf ihren Events so wenig Plastik wie möglich produzieren sollen. Der Einsatz von Einwegbehältern, Einweggeschirr, Einwegbesteck und Einwegflaschen aus Plastik soll, so weit es geht, reduziert werden.

Stadtvertreter Harry Klink (Freie Wähler/KuSS) hatte jüngst angeregt, zu prüfen, auf welchen öffentlichen Gebäuden Fotovoltaikanlagen möglich wären. Die Beschlussvorlage wiesen die Stadtvertreter zurück in die Ausschüsse. Die Stadt wollte sich dieser annehmen und eine gemeinsame Vorlage in Zusammenhang mit der LED-Beleuchtung zum Beschluss einbringen.

Von Anja Levien