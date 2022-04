Bad Doberan erhöht Parkgebühren und Steuern

Bad Doberan

Das Parken am Strand von Heiligendamm wird teurer. Die Parkgebühr auf dem Saisonparkplatz, an der Seedeichstraße und am Kinderstrand erhöht sich von 50 Cent die Stunde auf einen Euro. Eigentlich hatte der Vorschlag der Stadtverwaltung einen Anstieg auf zwei Euro die Stunde vorgesehen. Das wollten die Stadtvertreter aber nicht mittragen. In den Ausschüssen würde eine Erhöhung auf einen Euro für den Zeitraum von 8 bis 19 Uhr, und damit eine Stunde länger als bisher, vorgeschlagen. Eine Tageskarte kostet sechs Euro. Darüber informiert Bürgermeister Jochen Arenz.

Für den Parkplatz am Molli-Bahnhof werden zwei Euro die Stunde fällig, eine Tageskarte kostet acht Euro. Der Waldparkplatz wird mit 50 Cent die Stunde und vier Euro für ein Tagesticket etwas günstiger, da die Stadt die Autofahrer auf diese Stellflächen locken möchte, um den Parksuchverkehr in der Seedeichstraße zu minimieren.

Die Parkgebühren in der Stadt bleiben mit 50 Cent die Stunde gleich. Nur auf dem Münsterparkplatz werden künftig zwei Euro die Stunde statt einem zu zahlen sein. Für die Innenstadt soll ein Parkraumbewirtschaftungskonzept in Angriff genommen werden. „Bad Doberan hat ein Parkplatzproblem“, sagt Jochen Arenz. „Es gab den Hinweis, dass es in der Innenstadt viele Dauerparker gibt.“ Doch die Stadt möchte gerne die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzen. Dafür benötige sie ein entsprechendes Konzept, da den Anwohnern dann Räume zum Parken angeboten werden müssten, erläutert Arenz.

Steuern werden rückwirkend erhöht

Mit knapper Mehrheit haben die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung der Erhöhung der Steuern zugestimmt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer werden an den Landesdurchschnitt angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird von 241 auf 352 Prozent erhöht, der der Grundsteuer B, die alle Grundstücksbesitzer trifft, von 340 auf 430 Prozent und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 auf 385. Die Steuererhöhung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Wie viel jeder Grundstücksbesitzer mehr zahlen muss, kann pauschal nicht gesagt werden. „Für das Haus wird vom Finanzamt ein Steuermessertrag festgesetzt. Der wird für jedes Haus individuell berechnet“, erläuterte Steuerberaterin Antje Krüger aus Bad Doberan. Der werde als Grundlage für die Grundsteuerberechnung genommen. Eine Familie mit vier Mitgliedern zahle etwa 180 Euro im Jahr mehr.

Von Anja Levien