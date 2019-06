Bad Doberan

Ausrangierte Möbel, Kühlschrank, Lampenschirme auf einem Haufen – dieses Bild soll es in Bad Doberan bald nicht mehr über Tage geben. Die Stadt wird massiv gegen Sperrmüll vorgehen, kündigt Bürgermeister Jochen Arenz an.

Anlass ist rausgestellter Sperrmüll, der sich am Tag der Kneipennacht in der Mollistraße stapelte. „Der wurde am Sonnabend rausgestellt und sollte am Donnerstag erst abgeholt werden. Das geht nicht. Dagegen wollen wir rigoros vorgehen“, sagt Jochen Arenz.

Sperrmüll zur Kneipennacht rausgestellt

Bereits am Abend war die Mollistraße voll mit Menschen, weil zur Kneipennacht in und vor mehreren Lokalitäten Musiker und Bands spielten. Da gebe die Stadt kein gutes Bild ab, wenn dort Sperrmüll rumgestanden hätte, so der Bürgermeister, der den Bauhof kontaktiert hatte, um die ausrangierten Möbel einzusammeln. „Wir stellen Blumenräder auf und andere schmücken mit Sperrmüll.“ Das gehe so nicht.

„Sperrmüll darf am Abend vorher rausgelegt werden, so sieht es die Satzung des Landkreises Rostock vor“, erläutert der Bürgermeister. Illegal und zu früh rausgelegter Sperrmüll werde ab sofort von der Stadt entsorgt und dem Bürger in Rechnung gestellt. Bis zu einem Kubikmeter Abfall koste 500 Euro, darüber bis 5000 Euro. Für die Verursacher wird es damit teurer, denn die Entsorgung über den Landkreis Rostock ist kostenfrei.

Abfallberge nicht gut fürs Stadtbild

Dabei gehe es dem Bürgermeister nicht um einen Tag vor dem Abholtermin, sondern über die Müllberge, die längere Zeit liegen. „Auf dem Buchenberg und im Kammerhof haben wir immer wieder Probleme mit Sperrmüll. Die Leute schmeißen da alles drauf. Das ist schrecklich für das Stadtbild und rücksichtslos den anderen Bürgern gegenüber.“

Zuletzt hatte ein Sperrmüllberg im September 2018 am Busbahnhof an der Beethovenstraße für viele Anrufe bei der Stadt gesorgt. Hier hatte eine Familie ihren gesamten Hausstand abgeladen und damit gegen die Abfallsatzung verstoßen.

Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern

Jochen Arenz möchte die Stadt sauberer kriegen. „Man kann nicht einen Umwelttag machen und dann so was.“ Dabei gehe es auch um das Gefühl der Sicherheit. „Wenn die Stadt schmutzig ist, fühlen sich die Bürger nicht wohl. Es gibt ein subjektives Gefühl der Unsicherheit.“

Dem Bürgermeister gehe es vor allem um die Prävention. Wird ein Sperrmüllberg entdeckt, der nicht am nächsten Tag abgeholt wird, bekomme der Verursacher eine Aufforderung, diesen innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Passiere dies nicht, bekomme der Landkreis Rostock eine Information.

Mit dem Vorgehen verdient die Stadt kein Geld. Das Ordnungsgeld erhalte der Landkreis. „Wir bekommen den Einsatz des Bauhofes erstattet“, so Jochen Arenz.

Was zählt zum Sperrmüll? Laut der Abfallsatzung des Landkreises Rostock gehören zum Sperrmüll Möbel, Matratzen, Fahrräder und Fahrradteile, Kinderwagen und ähnliche bewegliche Gegenstände aus dem Haushalt. Es sind Abfälle, die selbst nach einer zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit oder Beschaffenheit nicht in die zugelassenen Abfallbehälter passen. Nicht zum Sperrmüll gehören Abfälle wie zum Beispiel Steine und Erdaushub; Straßenaufbruch; Ziegel- und Betonteile; asbest-, mineralfaser-, teer- bzw. bitumenhaltige Materialien; Stahlträger und Holzgebälk; Fenster und Türen; Öfen, Heizungen und deren Tanks; Kraftfahrzeuge und deren Teile.

Anja Levien