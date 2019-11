Bad Doberan hat internationale Gäste im Blick

Bad Doberan

Die Doberaner Tourist-Information zieht mit Blick auf das Jahr 2019 ein positives Fazit. „Stand jetzt haben wir bereits 300 000 Übernachtungen verzeichnet“, sagt Leiterin Danielle Zimmermann. „Am Ende werden wir in etwa das gute Vorjahres-Niveau erreichen.“ Dazu zählten viele Gäste aus dem In- und Ausland, die in der Region entweder ihren Urlaub verlebt, ihre Gesundheit im Rahmen einer Kur aufgefrischt oder eine Tagung besucht hätten, so Zimmermann: „Vor allem der internationale Markt wird ein immer größeres Thema – die Zahlen steigen langsam an.“ Ob Spanier, Franzosen, Italiener, Holländer oder Amerikaner – „wir hatten auch in der Touristinfo viele ausländische Besucher“.

Danielle Zimmermann, Leiterin der Touristinformation Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Diese Klientel soll künftig noch besser angesprochen werden – im wahrsten Wortsinn: „Unsere Homepage gibt es derzeit nur auf Deutsch – das soll sich schnellstmöglich ändern“, blickt die Tourismus-Chefin voraus. „Dazu wollen wir einen Gäste-Guide entwickeln, in dem sich Kulturstätten, wie etwa Galerien, Gastgeber oder auch gastronomische Einrichtungen, vorstellen können.“

5000 Menschen bei Kulturnacht in der Stadt

Neben der Kneipennacht, dem Kindertagsfest, dem Stadtfest, dem Wasserfest Aquanostra, der Zappanale, dem Klostermarkt, den Galopprenntagen und der Schwanen-Rallye habe die Kulturnacht im Oktober zu den Höhepunkten des abgelaufenen Jahres gehört, sagt Danielle Zimmermann. „Ich habe die Leute nicht gezählt – aber es müssen an diesem Abend mehr als 5000 Besucher in der Stadt unterwegs gewesen sein. Das war eine unglaubliche Atmosphäre.“

Insgesamt hätten im vergangenen Jahr mehr als 50 000 Menschen die städtischen Veranstaltungen besucht. Um auch die Kurkonzerte noch besser vermarkten zu können, werden die traditionellen Veranstaltungen ab 2020 übrigens in „Bad Doberaner und Heiligendammer Musiksommer“ umbenannt.

Die beiden letzten großen Höhepunkte des Jahres sind der Weihnachtsmarkt vom 6. bis zum 8. Dezember sowie das erstmals stattfindende „ Weihnachten in der Klostervogtei“ am 21. Dezember. „Hier engagieren sich der Kino- und Kulturverein sowie ansässige Gewerbetreibende“, so Zimmermann. „Es wird der Filmklassiker ,Drei Haselnüsse für Aschenbrödel’ gezeigt, die Jugendwehr überwacht die Feuerschale, und der Posaunenchor sorgt für die passende musikalische Umrahmung – wir hoffen auf ein gelungenes Fest mit Wiederholungs-Charme für Folgejahre.“

Von Lennart Plottke