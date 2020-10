Bad Doberan

Kobaldblau und Lightblue sind sie die gläsernen Schätze in bis zu 60 Farbvariationen von Fred Schulz. Nun hat der Bad Doberaner es schwarz auf weiß: „ Fred Schulz erhielt den Weltrekord für die größte Blauglassammlung. 2179 Stück, verschiedene Objekte aus blauem Glas befinden sich in seinen Ausstellungsräumen in Walkenhagen.“ So steht es auf der Urkunde, die vom Rekordinstitut für Deutschland (RID) mit Sitz in Hamburg ausgestellt wurde.

„Für mich war das Guinness-Buch zu teuer. Ich hätte 1000 Euro zahlen müssen“, sagt Schulz. Zuvor hatte er sich in einer Radiosendung mit seiner Sammlung beworben und ein aufmerksamer Kugelschreibersammler aus Wismar gab ihm den Tipp mit dem RID. „Sie erklärten mir, dass ich Unabhängige brauche, die das Glas zählen. Ich bat unseren Bürgermeister Jochen Arenz und meine Nachbarn hinzu.“

Zählen bis es nicht mehr geht

„Das hat gedauert“, erinnert sich Jochen Arenz, der das Pech hatte und zweimal zählen musste. „Weil wir vorher auch doppelte Gläservariationen drin hatten und auf mehr als 2500 kamen.“ Das RID gab jedoch kein grünes Licht und so mussten alle noch einmal ran und wieder stundenlang zählen. „Das ging nur mit starker Konzentration“, so Schulz.

„ Fred ist ein Ehrenmann und hätte nicht betrügen wollen. Da mussten wir durch“, sagt Arenz. „Wir zählten in Abschnitten gemeinsam und verglichen die Zahl, ob sie übereinstimmt.“ Wenn nicht, ging alles von vorne los. „Dann das Zittern, weil das RID untersuchte, ob ich wirklich weltweit die größte Blauglassammlung habe“, sagte Schulz. Er hat sie. „Und dass auf der Urkunde Walkenhagen steht, ist meine größte Freude. Das kennt doch sonst niemand.“

Zur Galerie Der Bad Doberaner Fred Schulz sammelte 2179 blaue Glasobjekte und erhielt nun den Weltmeistertitel.

Kuriositäten wie ein Mundgeblasener Kindernachttopf und seltene Exemplare wie die größte Bombay-Sapphire-Gin- Flasche bis zum kleinsten blauen Fläschchen – Fred Schulz hat sie alle. Stolz ist er, zwei von vier verschiedenen blauen Dettweiler Tuberkulose-Fläschchen zu besitzen. „Man kann sie mit nur einer Hand öffnen und hustete rein. Unten sind sie aufschraubbar zum Säubern. Die Flaschen sind um die 120 Jahre alt“, so der Sammler. „Geheimrat Dr. Peter Dettweiler erfand sie. Der Name steht auf den Flaschen.“ Eine aus Paris und anderer Herstellung ist ebenfalls in seinem Besitz.

Flasche mit eingraviertem Präsidenten-Kopf

Der Massivglas-Puschkin-Wodka-Bär, ein zarter Schwan, Wein- und Schnapsflaschen, hübsche Dekorationen – blau sind sie alle. Elegant wirken die Lightblue-Versionen in einer Vitrine. Wie aus der Karibik gezogen. Sogar eine gläserne Urne hat Schulz in der Sammlung. „Eine ging kaputt. Das war schon traurig. Da mussten wir noch einmal nach Schweden. Normalerweise zersetzten sich die Urnen nach einigen Jahren, diese bleibt aber so wie sie ist“, sagte der Glasliebhaber. Eine Flasche mit dem eingraviertem Kopf des ehemaligen Präsidenten der USA John F. Kennedy (1917–1963), hat für ihn einen besonderen Wert, weil sie seine Frau entdeckte. Sie stammt aus einem Soldatenfundus.

Auch eine Urne aus blauem Glas gibt es in seiner Sammlung. Quelle: Sabine Hügelland

„Ich bin stolz, dass wir in Doberan solch einen Weltmeistertitel vorweisen können“, so der Bürgermeister. „Und total begeistert von dieser Sammlung. Das ist eine Riesenleistung. Ich selbst habe zu Hause eines seiner eigenen Werke.“ Denn Fred Schulz besitzt auch eine Manufaktur. Nun freute er sich, Jochen Arenz für sein Büro eine RID-Urkunde überreichen zu dürfen. Er hatte extra zwei geordert. „Die Auszeichnung und die Sammlung sind eine Bereicherung für unsere Stadt“, sagte Arenz.

Mit Manufaktur aus der Krankheit heraus

2000 erlebte Fred Schulz den auslösenden Moment. Das Sammelvirus fing sich der 55-Jährige, der am 27. Oktober Geburtstag hat, in Dänemark ein, als er in einem Fenster Flaschendekorationen sah. Für ihn ist es die Farbe Blau, die Magische, die Ruhe verströmt, Klarheit bringt, Treue symbolisiert. Die Ruhe brauchte er damals auch, denn es ging ihm gesundheitlich nicht so gut. Zum 50. Geburtstag schenkte ihm seine Tochter Emily Schulz die Manufaktur „Von Grau zu Blau“, die sie auch leitet.

Seine Tochter Emily Schulz schenkte ihrem Vater eine Manufaktur, mit der er sein Hobby finanziert. Quelle: Sabine Hügelland

Seitdem fertigt Fred Schulz kleine Kunstwerke an, die er verkauft und so das Sammeln refinanziert. Sein erstes Werk war eine im Töpferofen geschmolzene blaue Flasche, die wie ein Fingerzeig auf ihn wirkte und sagte: weitermachen. Viele Flaschen bekommt er geschenkt. Und wer Blaues loswerden will, Fred Schulz freut sich darüber. Sein zweite Leidenschaft sind Fossilien und vielleicht sind auch sie eines Tages rekordverdächtig.

Von Sabine Hügelland