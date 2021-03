Bad Doberan kämpft gegen illegalen Müll und Vandalismus

Bad Doberan

Fahrradreifen, Matratzen, Fensterrahmen, Hausabfälle: Der Bereich rund um das alte Moorbad in Bad Doberan verkommt immer mehr zu einer einzigen Müllhalde. Obwohl das seit Jahren leerstehende Gelände inklusive zusehends verfallender Ruine eigentlich mit einem Bauzaun gesichert ist, haben eilige Fußgänger längst per Trampelpfad zwischen Grundstücksgrenze und Stülower Bach ihre Abkürzungen gefunden.

„Das ist doch ein grauenhaftes Bild“, sagt Peter Becker, der in der Münsterstadt unter anderem als Gästeführer unterwegs ist. „Schon lange versuche ich erfolglos, Stadt und Landkreis zu bewegen, der zunehmenden Vermüllung auf dem Areal des Moorbades entgegenzuwirken.“

„Es muss umgehend gehandelt werden – Privatbesitz hin oder her.“ Peter Becker, Gästeführer in Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Das Problem: „Man könne nichts tun, weil es sich um Privatbesitz handele“, erklärt Becker. „Solange keine Gefährdung für die Allgemeinheit ausgehe, habe man keine Handhabe.“ Ein Argument, das Becker nicht gelten lassen will: „In diesem Fall sehe ich das anders, weil hier auch ein Biotop am Stülower Bach vermüllt wird – hier wächst Röhricht, hier brüten Vögel.“

Nach seiner Auffassung seien jetzt Stadt und Untere Naturschutzbehörde in der Pflicht, den Müll zu beseitigen und vor allem dafür zu sorgen, dass auch der Zugang zum Trampelpfad versperrt wird: „Es muss umgehend gehandelt werden – Privatbesitz hin oder her.“ Die Verwaltung stehe in Kontakt mit Grundstückseigentümer David Corleis, erklärt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Ich finde die Zustände dort auch sehr schlimm – das hat gerade auch in diesen Corona-Zeiten noch mal zugenommen.“

30 000 Euro Entsorgungskosten

Er habe jetzt tatsächlich von der Stadt eine Aufforderung bekommen, den Müll auf seinem Gelände zu beseitigen, sagt David Corleis: „Ich muss mir das mal vor Ort angucken – es kann ja nicht sein, dass ich hier alle 14 Tage tätig werden muss.“ Denn jede Müllaktion koste auch eine Menge Geld: „Beim ersten Mal sind Entsorgungskosten in Höhe von 30 000 Euro angefallen.“ Auch deshalb habe er vor mehr als einem Jahr bei der Stadt einen schriftlichen Antrag gestellt, das Gelände mit Nato-Stacheldraht abzusichern, erklärt Corleis: „Aber das ist offenbar nicht gewollt.“

Zur Galerie Auf dem Gelände finden sich Fahrradreifen, Matratzen, Fensterrahmen und jede Menge Hausabfälle

Wie es grundsätzlich mit dem alten Moorbad weitergehe, stehe derzeit in den Sternen, macht der Investor deutlich: „Der Planer, der hier im Auftrag der Steigenberger-Gruppe unterwegs war, hat letztlich nicht die erforderlichen Unterlagen beigebracht – wir haben das jetzt selbst an ein Planungsbüro nach Rostock gegeben.“ Aktuell stünden drei potenzielle Interessenten bereit, die das 1a-Grundstück kaufen und entwickeln wollten, betont David Corleis. Die Krux: „Die Stadt will einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen – es muss also ganz konkret bestimmt werden, was wie in welcher Größe und Form gebaut werden darf.“

Moorbad-Ruine wird wohl abgerissen

Nach Corleis’ Auffassung ist diese Vorgabe „ein zu enges Korsett – denn die drei Interessenten haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen, unterschreiben aber erst, wenn ein gültiger Bebauungsplan vorliegt“. Er gehe dennoch davon aus, dass im Sommer mögliche Pläne vorliegen könnten, sagt Corleis und betont: „Es läuft darauf hinaus, dass das alte Gebäude doch abgerissen werden muss und durch ein neues in ähnlichem Stil ersetzt wird.“

„Ich habe bei der Stadt einen Antrag gestellt, das Gelände mit Nato-Stacheldraht abzusichern.“ David Corleis, Grundstückseigentümer Quelle: Karsten Lehmann

Neben der vermüllten Fläche an der Bahnhofstraße hat die Münsterstadt noch mit weiteren Fällen von illegalem Abfall und Vandalismus zu kämpfen. „Es muss insgesamt sauberer werden“, meint Peter Becker. „Nicht nur im Stadtzentrum wie etwa auf dem Kamp – ich habe beispielsweise immer wieder auch säckeweise Müll aus dem Kellerswald und auch dem Quellholz geborgen.“

Umweltskandal: Öl-Kanister im Kanal

Der neueste Brennpunkt: das Lehrjagdrevier der Jagdschule „Silberner Bruch“ am Walkmüller Holz. „Hier wurden im Bereich der Stuthwiese am vergangenen Sonntag mehrere Hochsitze zerstört“, sagt Ausbildungsleiter Daniel Dyck. „Neben dem entstandene Schaden von mehreren Tausend Euro waren die Hochsitze Winterquartier für viele Fledermäuse.“ Was fast noch schwerer wiegt: „Die Täter haben in den anliegenden Kanal einen geöffneten Kanister mit Öl geworfen – die Folgen für die Natur sind katastrophal.“

Im Lehrjagdrevier am Walkmüller Holz wurden jetzt mehrere Hochsitze zerstört. Quelle: Daniel Dyck

Denn der Kanal sei auch Laichgewässer für Meerforelle und Lachs und werde vom Fischotter und Eisvogel bewohnt, erklärt Dyck: „Wir setzen eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für den entscheidenden Hinweis aus – damit wir die Täter schnellstmöglich dem Naturschutz übergeben können.“

Von Lennart Plottke