Bad Doberan nimmt Breitbandausbau jetzt selbst in die Hand

Bad Doberan

Bad Doberan nimmt den Breitbandausbau jetzt selbst in die Hand. Wenn sich die Stadtvertretung auf ihrer Sitzung Mitte November positiv positioniert, sollen schon in den kommenden Monaten das Rathaus, die Regionale Schule am Kamp, die Lessing-Grundschule, die Regionale Schule Buchenberg sowie das Möckelhaus an das moderne Glasfasernetz angebunden werden.

Einem entsprechenden Beschlussvorschlag stimmten jetzt die Mitglieder des Finanzausschusses einstimmig zu. „Vor allem das Rathaus und die Schulen sind auf schnelles Internet angewiesen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Dr. Angelika Rosenfeld. „Und das nicht nur in Corona-Zeiten – gerade das Homeschooling wird sicher auch künftig ein wesentlicher Aspekt des Lernens sein.“

„Der Breitbandausbau ist in Bad Doberan erst für das Jahr 2022/23 vorgesehen – das dauert doch viel zu lange.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Der reguläre Breitbandausbau durch die Telekom sei in Bad Doberan erst für das Jahr 2022/23 vorgesehen, erklärt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Das dauert doch viel zu lange.“ Denn ohne eine schnelle Internetverbindung sei das Rathaus über kurz oder lang gar nicht mehr arbeitsfähig: „Gerade jetzt werden immer häufiger auch Anträge zum Homeoffice kommen – das System funktioniert aber von außerhalb nicht.“

Schleppende Datenübertragung

Darüber hinaus sei für die Verwaltung ein gleichzeitiges Arbeiten der Außenstellen im Museum, der Bibliothek, im Archiv oder auch im Bauhof unter den derzeitigen Gegebenheiten nur sehr eingeschränkt möglich, so Arenz: „Die Datenübertragung zu externen Vertragspartnern für Wartungsarbeiten kann aufgrund der fehlenden Bandbreite nur an Wochenenden stattfinden – das ist kein Zustand.“

Deshalb sei jetzt die EDV-Abteilung des Rathauses aktiv geworden und habe sich auf die Suche nach alternativen Möglichkeiten gemacht, so Arenz: „Es gab letztlich zwei Angebote für eine vorgezogene Anbindung an das Glasfasernetz – das Unternehmen e.discom hat dabei den günstigsten Vorschlag gemacht.“ Die e.discom Telekommunikation GmbH mit Hauptsitz in Rostock ist eine hundertprozentige Tochter der E.dis AG mit einem leistungsfähigen Hochgeschwindigkeitsnetz in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Schlechte Bedingungen für Homeschooling

Christian Beyer, Schulleiter der Buchenbergschule in Bad Doberan Quelle: Cora Meyer

Was nach Arenz’ Auffassung neben einer modernen Internetanbindung für die Stadtverwaltung noch wichtiger ist: „Die Schulen sind aktuell nicht wirklich digitalisiert und somit auch nicht gut für ein mögliches Homeschooling gerüstet.“ Um künftig besseres digitales Lernen zu ermöglichen, hat die Stadtvertretung im September beschlossen, für die Schulen in Trägerschaft der Stadt 120 Notebooks anzuschaffen. Die Geräte werden mit Hilfe des Digitalpaktes Schule finanziert. Dafür erhält Bad Doberan 70 491 Euro vom Land.

„Die neuen Computer wären ohne Glasfaser sinnlos“, meint Jochen Arenz. „Die Schulen könnten die Technik doch gar nicht vernünftig einsetzen.“ Das bestätigt auch Christian Beyer, Leiter der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg: „Nach ganz aktuellen Messungen haben wir hier Download-Geschwindigkeiten zwischen 11,6 und 2,3 Megabit pro Sekunde, beim Upload sind es zwischen 2,2 und 1,6 Mbit/s – da sind die Internet-Tierchen ganz langsam unterwegs.“

Die Buchenbergschule ist zwar im Breitbandausbauprogramm des Landeskreises Rostock aufgenommen – doch die Deutsche Telekom hat auch hier 36 Monate Zeit, das schnelle Internet zu legen. Was Beyer nicht versteht: „Auf der Breitbandkarte des Kreises sehe ich, dass die Häuser gegenüber und auch das Getränkeland nebenan bereits einen schnellen Anschluss haben, unsere Schule aber nicht – das muss mir mal jemand erklären.“

Anschlüsse innerhalb von 16 Wochen

„Die Kreisumlage wurde jetzt gesenkt – für Bad Doberan bedeutet das ein Plus von rund 400 000 Euro.“ Dr. Angelika Rosenfeld, stellvertretende Vorsitzende Finanzausschuss Quelle: Anja Levien

Sollte es aus der Doberaner Stadtvertretung ein positives Votum geben, könnten die erforderlichen Glasfaseranschlüsse innerhalb von 16 Wochen realisiert werden, sagt Jochen Arenz: „Dafür ist eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von knapp 147 000 Euro notwendig – knapp 41 000 Euro fallen in diesem Haushaltsjahr an, der Restbetrag verteilt sich auf die Jahre 2021 bis 2024.“ Das Geld soll unter anderem aus sogenannten Konzessionsabgaben kommen, die Versorgungsunternehmen zahlen müssen, wenn sie ihre Leitungen durch das Stadtgebiet legen.

Und: „Die Kreisumlage wurde jetzt gesenkt“, macht Finanzausschussmitglied Angelika Rosenfeld deutlich. „Für Bad Doberan bedeutet das ein Plus von rund 400 000 Euro – mit diesem Geld kann einiges finanziert werden.“

Von Lennart Plottke