Bad Doberan

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Eigentlich wollte die Stadt Bad Doberan schon im Rahmen des Glühweinshoppings Ende Februar ein großes Höhenfeuerwerk zünden. Aufgrund einer roten Corona-Warnampel musste das Spektakel aber kurzfristig abgesagt werden. „Das holen wir jetzt auf der Festwiese im Klostergelände nach“, verspricht Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Vorausgesetzt, die Corona-Regelungen lassen das diesmal auch zu.“

Beim „Frühlingserwachen“ wird es in der Münsterstadt am 25. März neben dem Feuerwerk auch eine dritte Auflage des gemütlichen Bummelns samt Getränke-Ausschank geben.

Leckereien von Food Trucks

„Dieses Mal soll es allerdings nicht Glühwein sein“, erklärt Arenz. „Das passt nicht mehr so recht in die Jahreszeit.“ Er könne sich vielmehr eine „Biermeile“ oder ähnliches vorstellen. Beteiligt sind einmal mehr viele Händler, Gaststätten und die Touristinformation. Darüber hinaus werden auch einige Food Trucks für diverse Leckereien sorgen.

Lieder für den Frieden

Dabei soll es an diesem Tag in der Bad Doberaner Innenstadt nicht nur fröhlich zugehen. „Um 20 Uhr werden die Tamburos vom Doberaner Karnevalklub DKK 88 gemeinsam mit unserem Blasorchester vor der Touristinformation zwei Friedenslieder spielen“, kündigt Jochen Arenz an. „Bei ,Ein bisschen Frieden’ und ,Heal the world’ können sich die Menschen mit Wunderkerzen in der Mollistraße treffen und so in diesen schrecklichen Kriegstagen wenigstens ein kleines Zeichen setzen.“

Infos: bad-doberan-heiligendamm.de

Von Lennart Plottke