Die Stadt Bad Doberan hat eine Lösung für die Raumprobleme an der Lessinggrundschule gefunden. Auf dem Gelände, wo sich jetzt die Skaterbahn befindet, soll ein neuer Hort gebaut werden. Dadurch würden sechs Klassenräume in der Lessinggrundschule frei werden. Doch der Hortneubau löst nicht den Raumbedarf an den weiterführenden Schulen. Um die künftigen Schülerzahlen abdecken zu können, müsse die Regionale Schule in Kröpelin wieder eröffnet werden.

Bürgeramtsleiter Rüdiger Matthews machte es im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt deutlich. Mit Stand 26. Januar besuchen 293 Schüler in 14 Klassen die Lessinggrundschule. Der Landkreis Rostock gehe in seiner Prognose für das Schuljahr 2020/21 von 300 Kindern aus. „Wir gehen von 319 Schülern in 15 Klassen aus“, so Matthews. Im Jahr 2030 erwartet die Stadt 394 Schüler an der Grundschule. „Wenn wir den Hort ausgliedern, haben wir ausreichend Klassenräume“, so der Bürgeramtsleiter. Dann würden 20 Klassenräume zur Verfügung stehen, in denen 440 Kinder beschult werden könnten.

Gesetzlicher Anspruch auf Hortplatz in Planung

Derzeit werden sechs Klassenräume vom Hort der Lessinggrundschule genutzt. Rüdiger Matthews weist darauf hin, dass das Bundesfamilienministerium einen Rechtsanspruch auf einen Hortplatz plant. „Wir müssen davon ausgehen, das jedes Kind dann einen Hortplatz in Anspruch nimmt.“ Derzeit habe der Hort eine Betriebserlaubnis für 280 Kinder.

Daher habe die Stadt mehrere Standorte für einen Neubau geprüft. So könnte er auf einem Grundstück im neuen Ehm-Welk-Viertel entstehen. Kosten: etwa 7,31 Millionen Euro. Der Nachteil sei die Entfernung zur Schule. In unmittelbarer Nähe sei überlegt worden, den Hort an den ZOB zu bauen oder in Verbindung mit der Sporthalle. Alles sei verworfen worden. Die Idee der Stadt, die im Ausschuss Zustimmung fand: Der Hort wird auf der Fläche der Skateranlage neben der Schule gebaut. Hier könnten zehn bis zwölf Räume entstehen. „Wir brauchen keinen Bus, der die Kinder fährt, die Essenversorgung ist gesichert, das Gelände ist eingezäunt und die beiden Schulleitungen sind dafür“, zählt Bürgermeister Jochen Arenz die Vorteile auf.

Land fördert Horte Bund und Land stellen Investitionsmittel zum beschleunigten Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder bereit. „Insgesamt stehen für den Hortausbau in Mecklenburg-Vorpommern 12,65 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung“, gab Sozialministerin Stefanie Drese bekannt. Förderfähig sind insbesondere Neubau-, Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie Ausstattungsinvestitionen wie Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte und Sanitäreinrichtungen, soweit sie der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Grundschulkinder dienen.

Die Skateranlage soll an einem anderen Standort neu gebaut werden. Nach Diskussion einigten sich die Ausschussmitglieder und Bürgermeister Arenz darauf, dass eine temporäre Übergangslösung zu finden ist, wenn die Bahn an der Verbindungsstraße nicht mehr zur Verfügung stehe und am neuen Standort noch nicht in Betrieb ist.

Vorschlag: Skaterbahn auf den Drümpel

Vor allem Carsten Großmann (AMU) setzte sich dafür ein. „Wir können den Kindern den Skaterplatz nicht wegnehmen, ohne dass es eine Alternative gibt“, sagte Großmann, der den Drümpel als Standort vorschlug und gleich die Aufstellung des Bebauungsplanes dafür mit beschließen wollte. „Wir brauchen einen sofortigen Ersatz für die Skaterbahn, die wird super frequentiert“, ergänzte Stefan Grammann (JUS). Den Hort dort hinzubauen, halte er für alternativlos. Auch Thomas Römhild findet es richtig, den Hort zur Schule zu bauen. Er schlug vor, den Bad-Schwartau-Platz in die Standortfrage mit einzubeziehen. Jochen Arenz wies darauf hin, dass über diesen die Feuerwehrzufahrt für die Schulen sichergestellt werde.

Auch an der Regionalen Schule am Kamp sind die Räume knapp. Hier gehen 409 Schüler in die fünften bis zehnten Klassen. „371 Schüler hatte der Landkreis in der Prognose für dieses Jahr“, sagt Matthews. Kurios: Der Landkreis gehe davon aus, dass 735 Kinder an der Kampschule beschult werden können. Diese falsche Zahl sei bei Gesprächen zwischen Stadt, Staatlichem Schulamt und Landkreis Rostock entdeckt worden. Die Räume reichten jedoch „nur“ für 438 Schüler. „Wir gehen von einen Anstieg von 80 Kindern aus“, sagt Rüdiger Matthews.

107 Jungen und Mädchen kommen derzeit aus Gemeinden, die nicht im Schuleinzugsbereich der Kampschule liegen. Ab Klasse 5 gilt freie Schulwahl. Sie kommen unter anderem aus Parkentin (20), Neubukow plus Gemeinde Biendorf (11), Satow (17) und Kröpelin (51).

Entlastung durch Wiedereröffnung der Regionalschule in Kröpelin

Entlastung erhofft sich die Stadt mit der Wiedereröffnung einer Regionalen Schule in Kröpelin. „Das Ziel ist es, am 1. September 2022 die Regionalschule zu öffnen“, sagt Jochen Arenz.

Für die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg – die dritte Schule in Trägerschaft der Stadt – werde es laut Matthews eine räumliche Entlastung durch den Neubau am Standort des jetzigen Kantinengebäudes geben.

