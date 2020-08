Bad Doberan plant Schulneubau

Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan wird versuchen, für das neue Schulgebäude auf dem Buchenberg eine Förderung der Europäischen Union zu erhalten. Das Land hat einen entsprechenden Projektaufruf an die Stadt geschickt, in dem es heißt, dass insbesondere Schulneubauten über das Programm EFRE „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ gefördert würden. Die Stadtvertreter haben jetzt beschlossen, den Neubau auf der Prioritätenliste auf Platz 1 zu setzen. Diese ist notwendig, um EFRE-Fördermittel für den Zeitraum 2014 bis 2020 beantragen zu können. Damit rücken Vorhaben wie Sanierung der Klostermauer oder Wohnumfeld Kammerhof nach hinten.

Hintergrund: Die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg braucht dringend mehr Räume. In der Grundschule sind Räume in Doppelnutzung mit dem Hort. Bisheriger Plan: Die alte Baracke, in der die Schulspeisung untergebracht ist, abreißen und neu bauen. Auf die Mensa sollten dann Räume für den Hort kommen.

„Wir planen jetzt keinen Ersatz, sondern einen Schulneubau“, sagt Bauamtsleiter Norbert Sass. So sollen in dem neuen Gebäude unter anderem Mensa und Klassenräume entstehen.

„Wir lösen damit zwei Probleme“, sagt Thorsten Schellin (Für Doberan). „Die Räume für den Hort bleiben im jetzigen Grundschulbau für diesen reserviert und wir bekommen eine neue, zeitgemäße, vernünftige Mensa.“ Zudem würden Räume geschaffen, in denen eine Förderung angeboten werden kann. Nicht gelöst sei damit das Problem der Schulerweiterung, wenn die Container einmal wegfielen.

Bis zum 28. August muss die Stadt die Unterlagen für die Beantragung der Fördermittel beim Land einreichen. In einem Schreiben hat der Landkreis Rostock die Bestandsfähigkeit der Schule mit mindestens 40 Schülern in Jahrgangsstufe 1 und 36 Schüler in Jahrgangsstufe 5 bis zum Schuljahr 2031/2032 bestätigt.

Von Anja Levien