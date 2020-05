Bad Doberan plant neue Tourist-Info in der Mollistraße

Bad Doberan

Die Möbel in der einstigen Bäckerei in der Mollistraße sind entfernt, ebenso der Verkaufsbereich, nur die Heizkörper stehen noch im Raum. Geht es nach Bürgermeister Jochen Arenz und Tourismuschefin Danielle Zimmermann, könnte hier ab 1. Januar 2021 die Tourist-Information einziehen. Vier Standorte in der Innenstadt hatte die Stadt bereits prüfen lassen. Jetzt soll die Stadtvertretung über die Anmietung entscheiden.

Stadtvertreter und sachkundige Einwohner konnten sich Donnerstag und Sonnabend ein Bild von den Räumen machen, in denen sich zuletzt die Mecklenburger Backstuben befanden. Der Finanzausschuss beschäftigt sich am Montag als erstes Gremium mit dem Vorschlag. „Die vier Standorte, die wir geprüft haben, hatten alle Nachteile“, sagt Jochen Arenz. So gab es Überlegungen, die Touristen im Roten oder Weißen Pavillon auf dem Kamp, im Besucherzentrum im Marstall oder weiterhin im Rathaus zu begrüßen. Bei Letzterem war überlegt worden, das Foyer umzubauen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Vier Standorte für Tourist-Information abgelehnt

Weitere OZ+ Artikel

Hintergrund: Die Tourist-Information befindet sich jetzt im Erdgeschoss im Rathaus. Doch der Platz reiche nicht aus. „Wir haben keinen Beratungsraum, kaum Verkauf“, sagt Jochen Arenz. 60 Quadratmeter stehen zur Verfügung, würden von Urlaubern nur schlecht gefunden. Immer wieder würden sie am Empfang fragen, wo die Information sei. „Wir haben einen hohen Anspruch an den Tourismus, den wir mit der derzeitigen Information aber nicht umsetzen.“ Die Tourist-Info solle repräsentativ sein. „Für viele fängt der Urlaub hier an.“

Platz für Ticketverkauf, Stadt-Souvenirs, Aufenthaltsbereich

„Die Tourist-Info soll sich weiterentwickeln“, sagt Arenz. So sollen hier künftig mehr Veranstaltungstickets verkauft werden, Werbeartikel der Stadt angeboten und ein Bereich für Gäste geschaffen werde, in dem sie sich aufhalten, informieren und im Internet surfen können. Zudem sollen Büros und Beratungsbereiche entstehen, in denen individuelle Gespräche mit Vermietern und Gästen möglich werden.

Und Jochen Arenz denkt schon weiter: „Ende nächsten Jahres läuft der Pachtvertrag für die Rennbahn mit dem Rennverein aus. Den werden wir nicht verlängern. Wenn wir träumen, könnte die Tourist-Information die Vermarktung übernehmen. Aber dafür brauchen wir vernünftige Räume.“

Stärkung der Innenstadt

„Die Räume in der Mollistraße sind ideal, weil sie mitten in der Innenstadt , in der Fußgängerzone sind“, sagt Arenz. Die Nutzung der früheren Filiale der Mecklenburger Backstuben, die seit 1. Juni 2019 geschlossen hat, sei auch eine Stärkung der Innenstadt. Hier stehen immer mehr Geschäfte leer, darunter das Modehaus Kronke oder das ehemalige OZ-Servicecenter. Beide Objekte hatte sich die Stadt für eine Nutzung angeschaut. Während die Räume im OZ-Servicecenter nicht ausreichen, müssten im Modehaus unter anderem Toiletten gebaut werden.

Information öffnet im Marstall Die Tourist-Information ist ab Montag, 18. Mai, für Besucher im Außenstandort wieder geöffnet. Um den gestiegenen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit gerecht zu werden, zieht die Information vorübergehend in das Besucherzentrum im Marstall auf dem Klostergelände. Sie ist montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der bisherige Standort im Rathaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Das ist in der Mollistraße nicht notwendig. „Wir haben hier öffentliche Toiletten, darunter auch eine behindertengerechte“, so Arenz. Auf 190 Quadratmetern sei auch ausreichend Platz für Büros und Beratungsplätze. „Die Mehrzahl der Touristen kommt mit dem Molli an, das merken wir“, ergänzt Danielle Zimmermann. In der Mollistraße würde die Bäderbahn an der Tourist-Information vorbeifahren. „Jeder sieht automatisch, wo sie ist. Ich gehe davon aus, dass das Aufkommen sich verdreifachen wird.“

Vermieter übernimmt Umbauarbeiten

Vermieter wäre die Ostseesparkasse Rostock, mit der ein Vertrag vorerst auf fünf Jahre geschlossen werden würde. Er würde laut Bürgermeister die Umbauarbeiten übernehmen, wie das Legen neuer Böden und das Setzen von Trockenbauwänden für die Büros. Und: Da die Tourist-Information umsatzsteuerpflichtig ist, können die Mietkosten für diese in der jährlichen Steuererklärung kostentechnisch geltend gemacht werden, heißt es in der Beschlussvorlage für die Stadtvertreter. Die Gesamtkosten für die Stadt würden sich auf rund 25 000 Euro im Jahr belaufen. Das Geld für Anmietung und Ausstattung ist im Haushalt 2020/2021 eingestellt.

Weiterer Vorteil laut des Bürgermeisters: Das Rathaus könnte den frei werdenden Platz für Büros nutzen. Drei neue Stellen waren zuletzt geschaffen worden.

„In dem Standort Mollistraße ist alles drin, was wir an Anforderung habe, bis auf Parkplätze“, sagt Jochen Arenz. Doch darauf könne er verzichten. „Die wenigsten Urlauber fahren mit dem Auto vor“, sagt auch Danielle Zimmermann.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien