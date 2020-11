Mit dem Bau des Baumwipfelpfads und der Entwicklung der Rennbahn werden mehr Fahrgäste erwartet, die an der Bushaltestelle an der L 12 aussteigen. Die ist bisher nicht ausgebaut, die Urlauber werden am Straßenrand rausgelassen und überqueren die Straße. Ein Gutachten hat den Standort untersucht.