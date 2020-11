Bad Doberan prüft Alternativen für Bushaltestelle an der Rennbahn

Bad Doberan

Für die Pläne rund um den Baumwipfelpfad und die Entwicklung der Rennbahn in Bad Doberan sind Stellungnahmen bei der Stadt eingegangen. Unter anderem wird in diesen die Bushaltestellensituation an der Landesstraße thematisiert.

Diese ist in Richtung Heiligendamm bisher nicht ausgebaut – mit dem Bau des Baumwipfelpfads und den künftigen Angeboten auf der Rennbahn wird aber mit mehr Fahrgästen gerechnet, die dort aussteigen und dann Straße und Molli-Gleis überqueren.

Praktikable Lösung muss gefunden werden

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt war bereits vorgeschlagen worden, die Haltestelle an die Rennbahn zu verlegen, die der Bus über die neue Zufahrtsstraße vom Kreisverkehr aus erreicht. Das Busunternehmen Rebus hatte darauf hingewiesen, dass jede Minute im Fahrplan zähle und der bisherige Fahrplan der 121 derzeit keine Möglichkeit beinhalte, dass der Bus eine Schleife über die Rennbahn fahre. „Wir werden eine Lösung finden, die praktikabel sein wird“, ist Bürgermeister Jochen Arenz optimistisch. So könne auch eine Haltestelle am Kreisverkehr geprüft werden.

Die Untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Rostock teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass „die im B-Plan angesprochene bauliche Verbesserung der Bushaltestellensituation auf der L 12“ für notwendig erachtet wird. Das sieht auch Rebus so. Der Ausbau sollte barrierefrei erfolgen.

In einem Gutachten sei laut Jochen Arenz untersucht worden, ob die Haltestelle ausgebaut werden könne. Ergebnis: Ja. „Es soll eine Bushaltestelle mit Bedarfsampel gebaut werden, sodass man von der Bushaltestelle gefahrlos über die Landesstraße zum Baumwipfelpfad gelangt.“ Zudem seien der Kreisverkehr und die Zufahrtsstraße als ausreichend bewertet worden, den erwarteten Verkehr aufzunehmen.

Wenn die Stadtvertreter der Vorlage zustimmen, „dann sind wir einen Riesenschritt weiter“, so Arenz. „Ich hoffe, dass der Bau im nächsten Jahr Bau beginnen kann“, sagt er in Bezug auf den Baumwipfelpfad. Er rechnet mit 150 000 Besuchern im Jahr.

Von Anja Levien