Bad Doberan prüft Möglichkeiten für Wohnraum in der Stadt

Bad Doberan

Mehr Wohnfläche statt Gewerbe: Der beschlossene Bebauungsplan Nr. 40 (B-Plan), der die Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom umfasst, soll geändert werden. Die Stadtvertreter stimmten zu, ein Änderungsverfahren vorzubereiten, das die vorgesehenen Gewerbeflächen zwischen Gewerbegebiet und Parkentiner Landweg zu einem urbanen Gebiet umwandelt. „Dann kann man da alles ansiedeln – wie eine Turnhalle, Gewerbe und Wohnen“, erläutert Tim Schwanbeck (JA). Derzeit sind im gesamten B-Plan-Gebiet Grundstücke für Einfamilienhäuser, drei Parzellen für mehrgeschossige Bauten und Gewerbeflächen vorgesehen.

„Wir haben Wohnungsnot in Bad Doberan. Wir haben Familien, die nichts adäquates finden“, begründet Tim Schwanbeck das Anliegen der Wählergruppe JA, Doberaner Liste und AMU. Die Grundstücke, die für Einfamilienhäuser vorgesehen sind, ließen sich nicht mehr in Parzellen für Mehrfamilienhäuser umwandeln, da mit der Vermarktung schon begonnen wurde. Daher sollen jetzt Gewerbeflächen umgewandelt werden. „Wir brauchen Gewerbe in Bad Doberan, aber viele Bewerber für diese Flächen sind leider auch auswärtige Investoren, die hier keine Gewerbesteuer zahlen werden oder sie bauen nur Hallen“, erläuterte Schwanbeck. Kernziel des Änderungsverfahrens müsse sein, günstigen und attraktiven Wohnraum für alle zu schaffen.

Signal für Gewerbe beibehalten

Hartmut Polzin (SPD) sprach sich gegen eine Änderung aus. „Das Signal, das wir gesetzt haben, das Gewerbegebiet zu erweitern, sollten wir beibehalten.“ Für Mehrfamilienhäuser gebe es im Bebauungsplan Nr. 11, also im Wohngebiet Kammerhof, noch Möglichkeiten. Zudem verwies er auf den Beschluss, den die Stadtvertreter in der Sitzung am Montag schon gefasst hatten: Die Stadt soll prüfen, ob Bauen in zweiter oder dritter Reihe möglich ist. Der Wachstumsdruck auf die Stadt werde sich auf absehbare Zeit nicht vermindern und müsse daher auf anderem Weg gelöst werden, heißt es in der Begründung des Antrags von Doberaner Liste und AMU.

Bürgermeister Jochen Arenz warb für den Beschluss des Änderungsverfahrens für den B-Plan 40, da Gewerbetreibende Wohnungen für ihre Mitarbeiter und Auszubildenden benötigten. Damit würde das Gewerbe gestärkt.

Hannes Roggelin (UDI) wies darauf hin, dass es gar nicht lange her sei, dass der B-Plan beschlossen wurde. „Dass man jetzt im Nachhinein das Gebiet verändern will und Käufern, die ihr Grundstück vielleicht schon haben, einen Mehrgeschosser hinsetzt, dafür spreche ich mich nicht aus.“

Von Anja Levien