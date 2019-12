Bad Doberan soll Betrieb eigener Kita prüfen

Bad Doberan

Die Situation der Kinderbetreuung in Bad Doberan, sie beschäftigt die Stadtvertretung weiter. So wurde in den Ausschüssen über einen Kita-Standort im neuen Wohngebiet „ Ostseewohnpark“ diskutiert. Ein Grundstück für eine Kinderbetreuung ist freigehalten. Geht es nach der UDI soll der Bürgermeister beauftragt werden, die Einrichtung und Bewirtschaftung einer städtischen Kindertagesstätte an dem Standort zu prüfen, sofern die Kinder- und Jugendhilfeplanung zugunsten Bad Doberans angepasst werde.

„Sollte die Kita-Planung überarbeitet werden, sollten wir prüfen, ob wir eine Kita nicht selber bauen und betreiben“, erläutert Niklas Stübe (UDI) im Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend und Senioren. Derzeit betreibt die Stadt zwei Horteinrichtungen.

Rückblick: Die Stadtvertretung hatte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) beauftragt, mit dem Landrat über die Kitabedarfsplanung zu sprechen und die Situation Bad Doberan im Sozialausschuss des Kreistages vorzustellen. Denn laut Landkreis Rostock habe Bad Doberan keinen Bedarf an Kita-Plätzen. Die Stadt hat jedoch eine Warteliste mit mehr als 50 Kindern.

Lesen Sie auch: Kritik an neuer Kita: Bad Doberan soll Investition mitzahlen

Wolfgang Scheil informiert im Sozialausschuss, dass die CDU über die Beschlussvorlage beraten hätte. „Die Stadt hat darum gekämpft, städtische Einrichtungen an private zu geben.“ Die CDU sei für die Prüfung einer neuen Kita, aber ohne, dass die Stadt diese bauen und betreiben müsse.

Niklas Stübe erwiderte, dass die Gemeinde Satow zwei eigene Kitas betreibt, wies zudem daraufhin hin, dass die Fluktuation des Personals bei freien Trägern schon groß sei. Die Linksfraktion begrüße die Vorlage, sagte Nico Arndt.

Der Sozialausschuss stimmte mit sechs zu eins für die Beschlussvorlage. Die Stadtvertreter entscheiden am Montag, 16. Dezember.

Von Anja Levien