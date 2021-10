Bad Doberan startet Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Bad Doberan

Nur noch knapp zwei Monate bis Heiligabend: Seit vielen Jahren ist das Johanniterhaus Bad Doberan (Thünenstraße 25) schon traditionell Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Ab sofort und bis zum 15. November können hier täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr liebevoll gepackte Schuhkartons an der Rezeption abgegeben werden. „Im Rathaus packen wir auch Kartons“, animiert Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) zum Mitmachen. „Ich selbst werde wie immer auch zwei Päckchen für die Kinder anfertigen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der Operation Christmas Child, der weltweit größten Geschenk­aktion für Kinder in Not, und wird von dem deutschen Verein „Geschenke der Hoffnung“ betreut. Die Kartons sollten mit Geschenken für Jungen oder Mädchen in verschiedenen Altersgruppen gepackt werden. Sie werden am Bestimmungsort von der Gemeinde und Behörden dorthin verteilt, wo sie am meisten gebraucht werden – etwa Waisenheime, Flüchtlingslager oder direkt an finanzarme Familien.

Seit 1993 wurden weltweit mehr als 157 Millionen Kinder in über 150 Ländern beschenkt. Mehr als 500 000 Kinder erhalten pro Jahr auf diese Art in 150 Ländern ein Geschenk zu Weihnachten. Die meisten Päckchen gehen in osteuro­päische Länder wie Georgien, Polen oder Lettland.

Von Lennart Plottke