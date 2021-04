Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan hat die Koordination der Impftermine für die Senioren der Stadt und die Organisation der Fahrt zum Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage eingestellt. Darüber informiert Bürgermeister Jochen Arenz. „Es gibt kaum noch Nachfrage von über 80-Jährigen, da fast alle geimpft sind und die Hausärzte das Impfen übernehmen. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen“, so Arenz.

Die Stadt habe für etwa 150 Einwohner aus Bad Doberan und der Region Termine koordiniert. Wer eine Einladung zum Impfen vom Land erhalten und noch keinen Termin ausgemacht hatte, konnte sich bisher bei der Stadt melden.

So hat es auch Ingrid Klems gemacht, die sich in einem Leserbrief für das Angebot der Stadt bedankt. Als bekannt wurde, dass das Impfzentrum auf dem Flughafen eingerichtet werde, sei ihr erster Gedanke gewesen: „Wie kommst du dahin?“. Das Angebot der Stadt habe sie genutzt, als sie ihren schriftlichen Bescheid erhielt. „Ich erhielt auch gleich den Termin für die nächste Impfung“, schreibt Ingrid Klems. „Alles verlief genau wie geplant, es hätte nicht besser sein können. Danke für die vorbildliche Organisation.“ Auch über das Impfzentrum in Laage könne sie nur Gutes berichten. Es habe keine Wartezeit gegeben, die Mitarbeiter seien freundlich gewesen.

DRK und Kühlungsborn bieten weiterhin Impfshuttle an

Nach wie vor fährt ein kostenfreies Impfshuttle von Güstrow zum Impfzentrum. Zudem hilft das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bad Doberan, bei der Koordination und Organisation der Impftermine. Das Angebot gilt vor allem für die Region westlich und südlich von Rostock (in und um Kühlungsborn, Neubukow, Kröpelin, Bad Doberan, Bargeshagen, Kritzmow, Schwaan) sowie Tessin und Sanitz. Für weitere Informationen die Telefonnummer 038203/ 750131 wählen.

Die Stadt Kühlungsborn bietet seit 18. Januar ein Shuttle für die Kühlungsborner an, die eine Einladung vom Land erhalten haben. Kontaktaufnahme unter 038293/823424 und 038293/823427 oder per E-Mail an info@stadt-kborn.de.

Von Anja Levien