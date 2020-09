Bad Doberan

„Zwei Orte, eine Liebe“ mit diesem neuen Claim wird die Stadt Bad Doberan jetzt Werbung für Münsterstadt und Heiligendamm machen. Als Wortbildmarke bezeichnet Tourismuschefin Danielle Zimmermann das Logo. Es zeigt das Münster in Bad Doberan, das Kurhaus in Heiligendamm und darunter eine Welle. „Es sollte alles beinhalten, was die beiden Orte verbindet“, so Zimmermann.

Das neue Ortsschild in Bad Doberan begrüßt Gäste und Einheimische. Bürgermeister. Quelle: Anja Levien

Molli, Münster, Meer, Moor – mit diesen Begriffen wurde bisher für die Stadt geworben. Vieles davon findet sich auch auf den neuem Ortsschild wieder, das Gäste und Einheimische an den fünf großen Zufahrtsstraße nach Bad Doberan willkommen heißt – und sie auf der Rückseite auch verabschiedet.

Das ortsansässige Unternehmen Glashäger Brunnen war auf die Stadt zugekommen. Zusammen mit der Agentur Werk 3 wurde das Schild gestaltet und mit der Stadt abgestimmt, informiert Marketingleiter Axel Schümann. „Die Gäste und Besucher werden darauf eingestimmt, was sie erwartet. Auf dem Schild sind Münster, Molli, das Kurhaus in Heiligendamm, die Glashäger Quelle und Rennpferde zu sehen. „Alles, was uns ausmacht“, so Arenz. „Das Schild zeigt, wofür wir stehen.“

Von Anja Levien