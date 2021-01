Bad Doberan sucht Pächter für die Rennbahn

Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan sucht jetzt aktiv nach einem Pächter für die Rennbahn. Dafür hat sie ein Interessenbekundungsverfahren gestartet, bei dem sie Rennvereine, Verbände, Eventagenturen und Privatpersonen anschreibt. Die Stadt hatte den Pachtvertrag mit dem Doberaner Rennverein zum 15. Oktober 2020 aufgelöst. Dieser schließt laut Rennvereinspräsident Helmut Rohde nicht aus, sich an den Jubiläums-Rennen 2022 zu beteiligen und hat für die zukünftige Vereinsarbeit eine weitere Idee.

Die Rennbahn verwildert, der Zaun kaputt, Infrastruktur fehlt: Der Zustand der ältesten Galopprennbahn auf dem europäischen Festland soll sich zeitnah ändern. Ein Pächter soll das Gelände ab dem Jahr 2022 zu einer multifunktionalen Veranstaltungsfläche entwickeln. Er soll die Rennbahn eigenverantwortlich vermarkten, Veranstaltungen organisieren und durchführen, die Grünfläche pflegen sowie die Infrastruktur instand halten –beides mit Unterstützung des städtischen Bauhofes. Für die Stadt Bad Doberan sollen entgeltfreie Veranstaltungen gewährt werden und mit dem Baumwipfelpfad, dessen Bau dieses Jahr beginnen soll, sollen Synergieeffekte ausgelotet werden.

Stadt: Fortführung der Pferderennen wünschenswert

Die „Fortführung der Pferderenntradition wäre wünschenswert“, heißt es in dem Interessenbekundungsverfahren. In den vergangenen Jahren hat der Doberaner Rennverein diese organisiert. „Wir schließen nicht aus, uns an den Rennen 2022 zu beteiligen. Wir wollen aber erst mal gucken, was machbar ist und abwarten“, sagt Helmut Rohde. Unter anderem habe der Magdeburger Rennverein Interesse an der Rennbahn. Das bestätigt auch Bürgermeister Jochen Arenz.

Rennverein-Präsident Helmut Rohde

„Wir müssen abwarten, was die Stadt mit der Rennbahn vorhat und ob sie die so in Schuss bringt, wie es vor fünfzehn Jahren hätte passieren müssen.“ Helmut Rohde hatte in den vergangenen zwei Jahren seiner Präsidentschaft immer wieder gesagt, dass der Verein nicht die finanziellen Mittel habe, um die Infrastruktur auf der Rennbahn zu unterhalten. So hatte ein Blitzeinschlag die Elektronik auf der Rennbahn kaputt gemacht. Durch diese unerwarteten Kosten, abgesprungene Sponsoren und offene Rechnungen aus Vorjahren war der Verein 2019 in finanzielle Schieflage geraten, stand kurz vor der Insolvenz. Weil die Rennbahn immer mehr verkam, kündigte die Stadt vergangenes Jahr den Pachtvertrag mit dem Rennverein.

Günter Garbe kritisiert fehlendes Vereinsleben

Günter Garbe ist seit 1993 mit Unterbrechung im Verein. „2022 feiern wir 200 Jahre Galopprennbahn, so was kann man nicht einschlafen lassen“, ist der Steffenshäger der Meinung. Die Rennbahn und die Renntage liegen ihm am Herzen. Er habe sich darum gekümmert, dass die Starteranlage, die auf der Rennbahn stand und Wind und Wetter ausgesetzt war, jetzt untergestellt wurde.

Günter Garbe aus Steffenshagen ist Mitglied im Rennverein Bad Doberan.

Was ist los im Rennverein, fragt er sich. Seit zwei Jahren zahle er keinen Beitrag mehr. Überhaupt. „Es passiert nichts, keine Versammlungen, nichts“, sagt Garbe und bezieht sich damit auch auf die Zeit vor Corona. „Es findet kein Vereinsleben statt. Das hat mit Corona nichts zu tun.“ Es müsse weitergehen. Man könne viel mehr machen mit der Bahn. „Ich möchte, dass es vorwärtsgeht, dass die Bahn erhalten bleibt.“

„Mir ging es darum, Rennen zu veranstalten“

Helmut Rohde bestätigt: „Ein Vereinsleben in diesem Sinne gibt es nicht.“ Es wurden die Renntage organisiert und ein Mal im Jahr gab es eine Mitgliederversammlung. Er sei auch nicht die Person dafür, das Vereinsleben zu aktivieren mit Grillabenden oder Ähnlichem. Und auch die Mitglieder hätten sich nicht darum bemüht: „Die Eigeninteressen von Mitgliedern waren immer sehr stark. Einer wollte ein Hotel auf die Rennbahn, ein anderes Mitglied mehr Pferderennen.“ Er sehe das Vereinsleben auch nicht als seine Aufgabe an. „Mir ging es darum, Rennen zu veranstalten. Das ist das Vereinsziel.“

Das Werbeschild aus dem Jahr 2019 weist auch 2021 noch auf die damaligen Rennen auf der Galopprennbahn Bad Doberan hin. Quelle: Anja Levien

Er könne sich jedoch vorstellen, dass ein weiteres Vereinsziel die Pflege der Tradition sein könne. „Mich haben viele Leute angerufen und mir erzählt, was sie auf der Rennbahn erlebt haben, was da passiert ist. Aber es gibt keinen, der das sammelt“, so Helmut Rohde. Der Verein könnte sich mit dem Kulturgut Rennbahn, mit der Geschichte beschäftigen. „Wir brauchen dafür Leute, die Lust haben, mitzumachen.“

Die Galopprennbahn 1822 im März fand das erste Galopprennen auf der Bahn statt. In den letzten Jahrzehnten wurde die Tradition der Rennen durch den örtlichen Rennverein aufrechterhalten. 1,6 Kilometer ist das Geläuf lang. 14 Hektar ist der Innenraum groß. Am nördlichen Ende stehen weitere 3,8 Hektar zur Verfügung, die für Veranstaltungen genutzt werden können. In den vergangenen Jahren wurde das Areal schon als Veranstaltungsfläche genutzt. Neben den Renntagen für das Musikfestival Zappanale, das Oldtimertreffen Schwanenrallye, Flohmärkte, Zirkusse und Musikfestivals, wie das Red Sun.

60 Mitglieder im Rennverein

Derzeit zähle der Verein 60 Mitglieder, viele lebten in Deutschland verteilt. Dass der Verein die Beiträge der Mitglieder nicht mehr einsammele, stimme so nicht, sagt Helmut Rohde. „Wir haben den Mitgliedern gesagt, sie sollen uns den Beitrag überweisen, das haben nicht alle gemacht.“ Der im September 2018 neu gewählte Vereinsvorstand wollte die Einzugsermächtigung nicht anwenden.

