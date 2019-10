Bad Doberan sucht neuen Standort für Tourist-Information

Bad Doberan

Die Touristinformation Bad Doberan soll aus dem Rathaus ausziehen. Geht es nach Tourismuschefin Danielle Zimmermann und Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos), könnte der Weiße Pavillon auf dem Kamp künftiger Standort sein. Über die Anmietung und ein Nutzungskonzept sollen die Stadtvertreter Anfang November entscheiden. Die Wählergruppe „Für Doberan“ möchte, das weitere Optionen geprüft werden.

Flyer, Tickets, Übernachtungsmöglichkeiten – in der Touristinformation Bad Doberan bekommen Gäste die Informationen, die sie benötigen. Doch laut Jochen Arenz ist der Standort im Erdgeschoss des Rathauses schlecht. „Er wird nicht wahrgenommen. Die Leute wissen oft nicht, dass sie da ist“, sagt der Bürgermeister. Die Gäste würden an der Information fragen, wo die Touristinformation ist, unwissend, dass sie an der Eingangstür vorbeigelaufen sind. „Die Türen sind auch immer zu. Es gibt daher viele Hemmschwellen.“

Standort seit Längerem in Diskussion

„Der Standort ist ja seit Längerem in der Diskussion. Auch das Tourismuskonzept sagt aus, dass die Touristinformation im Rathaus nicht optimal ist, um den Gästeservice erlebbarer machen zu können“, sagt Danielle Zimmermann.

Der Weiße Pavillon auf dem Kamp in Bad Doberan. Hier soll nach Wunsch der Stadt die Touristinformation einziehen. Quelle: Anja Levien

Das möchte die Stadt ändern. „Wir wollen zu den Touristen gehen“, sagt Jochen Arenz. „Wir denken, auf dem Kamp wird sich die Frequenz verdreifachen.“ Die Parkanlage liegt im Zentrum der Stadt und soll saniert und aufgewertet werden. „Der Weiße Pavillon ist für den Kurort ein Eyecatcher. Hier können wir unser Angebot erweitern“, so Zimmermann.

Mehr Verkaufsfläche und Lounge

Denn nicht nur von einem neuen Standort soll die Tourist-Information profitieren. Sie benötigt auch mehr Raum. Die bisherigen Räumlichkeiten entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Tourist-Information. „Die Räume sind zu klein. Wir brauchen mehr Verkaufsfläche und möchten gerne eine Lounge mit WLAN-Zugang einrichten“, sagt Jochen Arenz.

Die Aufenthaltsdauer in der Touristinformation soll mit dem zusätzlichen Platz erhöht werden. „Wir könnten Lesungen und Konzerte anbieten, wofür der Weiße Pavillon ursprünglich auch konzipiert war.“ Die Tourismuschefin wünscht sich auch eine Ausstellungsfläche, die Künstler nutzen könnten, und möchte auch gerne mehr Merchandise-Produkte anbieten, also Artikel mit Motiven, Schriftzügen aus Bad Doberan und Heiligendamm drauf, beispielsweise Handtücher, Strandtaschen, T-Shirts oder Kaffeebecher.

Mit einem Empfangstresen und mehr Beratungsplätzen könnten die Urlauber in Ruhe auf Angebote hingewiesen und darüber informiert werden. „Das kommt aktuell zu kurz“, sagt Danielle Zimmermann.

Café und Tourist-Info sollen in Pavillon

Die Stadt möchte mit dem Eigentümer des Weißen Pavillons einen Mietvertrag abschließen. Derzeit ist hier eine Gastronomie drin. „Der Vertrag läuft aus“, weiß Bürgermeister Arenz. Eine gastronomische Einrichtung, die Kaffee, Kuchen und Snacks anbietet, soll es weiterhin geben. „Die würden wir ausschreiben und nicht selber machen“, so Arenz.

Was im Weißen Pavillon überhaupt räumlich zu realisieren ist, soll ein Nutzungskonzept klären. Die Stadtvertreter sollen in ihrer Sitzung am 4. November den Auftrag dafür vergeben, wenn sie zuvor ihr Votum dafür gegeben haben, dass die Verwaltung die Anmietung des Weißen Pavillon prüft und vorbereitet.

„Wir möchten, dass auch andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen werden“, sagt Claudia Timm, Fraktionsvorsitzende „Für Doberan“, nennt als Beispiel einen Umbau des Foyers im Rathaus. „Dann muss man nicht anderes anmieten.“ Ebenso soll der Rote Pavillon, der derzeit vom gleichnamigen Kunstverein genutzt wird, mit in die Überlegungen einbezogen werden. „Vielleicht kann man hier einen Tresen installieren und so Touristinformation und Kunst verbinden“, sagt Claudia Timm. Daher hat die Wählergruppe einen Änderungsantrag eingereicht.

Außenstandort im Marstall bleibt erhalten

An dem Außenstandort der Touristinformation im Marstall im Klostergelände soll weiter festgehalten werden. „Der bleibt erhalten“, sagt Bürgermeister Arenz. Von Mai bis Oktober ist das Besucherzentrum außer montags und sonnabends von 12 bis 15.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag übernimmt der Klosterverein. „Im Schnitt haben wir hier am Tag 80 Besucher, die sich über das Klosterareal und die Stadt informieren“, sagt Zimmermann. Komplett könne die Touristinformation hier nicht einziehen, dafür seien die Räume nicht ausgelegt.

Stand Ausgliederung der Tourist-Info Das Vorhaben, eine Ausgliederung der Touristinformation zu prüfen und diesen künftig als Eigenbetrieb, GmbH oder Anstalt des öffentlichen Rechts zu betreiben, wird Bad Doberan laut Bürgermeister Jochen Arenz vorerst nicht weiter verfolgen. „Ich selbst habe den Beschluss damals eingebracht, aber sehe jetzt keinen Sinn mehr in einer Auslagerung“, sagt Jochen Arenz. „Die Einnahmen sind zu gering, um damit wirtschaften zu können.“

