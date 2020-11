Bad Doberan sucht weiter einen Bauamtsleiter

Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan muss die Stelle des Leiters des Amtes für Stadtentwicklung zum dritten Mal ausschreiben. Wie Bürgermeister Jochen Arenz mitteilt, hat die Bewerberin, die den Zuschlag erhalten hatte, aus persönlichen Gründen abgesagt. „Heute ist die Ausschreibung rausgegangen“, so Arenz am Mittwoch. Noch-Bauamtsleiter Norbert Sass geht Ende des Jahres in Rente.

Nach der ersten Ausschreibung waren sechs Bewerbungen bei der Stadt eingegangen. Die Verwaltung war der Meinung, das keine qualifiziert war. Mehrere Stadtvertreter kritisierten daraufhin, dass die Bewerber nicht im Hauptausschuss gehört worden. In der zweiten Bewerbungsrunde stellten sich dann welche in dem Gremium vor.

