Bad Doberan

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Über Weihnachtsmärkte wird ja aktuell diskutiert. Lebkuchen, Zimtsterne und Spekulatius sind schon in den Supermärkten zu finden. Die Weihnachtsmusik aus dem Radio fehlt zum Glück noch. Doch über kurz oder lang kann niemand der näher rückenden Weihnachtszeit entgehen. In Bad Doberan steht sie quasi schon vor der Tür.

Das könnte man zumindest denken, wenn man einige Laternenmasten betrachtet, an denen jetzt Weihnachts- beziehungsweise Winterdekoration hängen. Die Laterne vor dem Gymnasium ziert ein grüner Stern, am Alexandrinenplatz hängt ein weißer Tannenbaum. Aber keine Bange. Der Herbst wird als Jahreszeit nicht einfach übersprungen. Die Stadt testet nur an vier Standorten verschieden Winterbeleuchtungen und möchte sehen, wie diese im Dunkeln aussieht, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Danach würde entschieden, welche Straßenbeleuchtung gekauft wird. Es ist also vorerst nur ein Hauch von Weihnacht. Zum Glück. Denn Winterbeleuchtung und darunter in T-Shirt spazierende Menschen wirkt irgendwie Fehl am Platz.

Von Anja Levien