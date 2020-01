Bad Doberan überarbeitet Konzept für Verkehr

Bad Doberan

Zu wenig Radwege, zu hohe Geschwindigkeit in der Stadt, mehr Sicherheit für Fußgänger- und Radfahrer: Immer wieder gibt es in Bad Doberan Kritik am Verkehr in der Stadt. Ein Anfang 2019 vorgestelltes Verkehrskonzept hält Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) unter anderem zu fahrradunfreundlich und stoppte es. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wird sich jetzt am 30. Januar auf seiner Sitzung mit dem vorhandenen Verkehrskonzept beschäftigen. Wie Ausschussvorsitzender Marcus Fourmont (JA!) ankündigt, sollen dieses Jahr mehrere Sondersitzungen zu dem Thema stattfinden.

Die Ausschussmitglieder sollen am 30. Januar beraten, zu welchen Themen das Konzept zu verbessern und zu erweitern ist. Weitere Themen für Sondersitzungen könnten dann sein: Radwegenetz, öffentlicher Nahverkehr, Barrierefreiheit, Verkehrsführung der Innenstadt.

Öffentliche Sitzung im Ratssaal

Die Sitzung ist öffentlich, Bürger können sich hier in der Bürgersprechstunde zu Wort melden, die jedoch zeitlich begrenzt ist. „Ich möchte Bürger mit entsprechenden Anliegen daher anstiften, sich mit einem Stadtvertreter oder Ausschussmitglied seines Vertrauens im Vorfeld in Verbindung zu setzen“, sagt Marcus Fourmont.

Das Verkehrskonzept hat zum Ziel, den Schwerlastverkehr zu verringern, Emission und Lärm zu reduzieren. Es sieht mehrere Maßnahmen für Bad Doberan mit den Stadtteilen Heiligendamm, Althof und Vorder Bollhagen vor. Für Bad Doberan hatten die Planer von BDC Dorsch Consult zum Beispiel eine Tempo-20-Zone um den Kamp vorgeschlagen sowie Tempo 30 für die Clara-Zetkin-Straße. An der Kreuzung Parkentiner Weg/ Fritz-Reuter-Straße soll ein Kreisverkehr entstehen, in Heiligendamm die Geschwindigkeit auf der gesamten Landesstraße innerorts auf Tempo 30 beschränkt werden. Im Vorfeld waren die Bürger aufgerufen, Anregungen und Hinweise einzureichen.

Das Verkehrskonzept ist auf der Homepage der Stadt Bad Doberan (https://bad-doberan-heiligendamm.de/umwelt-verkehr/verkehrskonzept.html) zu finden.

Den Schulweg der Kinder betreffend wollen die Stadtvertreter jedoch nicht darauf warten, bis das Verkehrskonzept umgesetzt wird. Sie haben die Verwaltung jetzt beauftragt, auf Höhe der Verbindungsstraße eine geeignete Verkehrslösung zu prüfen, um den Schulweg hier sicherer zu machen.

Sitzung Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt: 30. Januar, 18.15 Uhr, Ratssaal, Severinstraße 6

