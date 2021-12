Bartenshagen-Parkentin

In den kommenden Tagen sind in Bad Doberan und Umgebung wieder Impfaktionen geplant.

Die erste bietet Hausarzt Dr. Nils Akkermann an. In seiner Praxis in der Goethestraße 10 in Bad Doberan findet sie am Samstag, den 11. Dezember, von 9 bis 11 Uhr statt. Dabei werden über 30-Jährige mit dem Moderna-Impfstoff geimpft. Eine Anmeldung ist nicht zwingend, wäre aber wünschenswert unter der Telefonnummer 038 203 / 144 39.

Unterlagen im Internet herunterladen

Einen weiteren Corona-Impftermin bietet Dr. Bendig in Bartenshagen-Parkentin an. Die Impfung erfolgt ebenfalls mit dem Impfstoff Moderna am Samstag, den 18. Dezember, ab 10 Uhr in den Gemeinderäumen Parkentin (Rostocker Straße 22). Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine telefonische Anmeldung ab Montag, den 13. Dezember gebeten. Das ist täglich zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14 und 17 Uhr unter 0159 / 02 17 27 07 möglich. Zur Impfung sollten möglichst schon die benötigten Unterlagen ausgefüllt mitgebracht werden. Der Anamnese- und Aufklärungsbogen sowie das Aufklärungsmerkblatt können unter www.rki.de Stichwort Covid-19-Impfung heruntergeladen werden.

Landkreis impft in Kühlungsborn

Bereits am Dienstag, den 14. Dezember, gibt es eine Impfaktion des Landkreises Rostock in Kühlungsborn. Zwischen 9.30 und 17 Uhr erhalten in der Sporthalle Ost (Am Karpfenteich) über 30-Jährige den Impfstoff Moderna, Jüngere und Schwangere können mit Biontech geimpft werden. Voraussetzung ist, dass kein akuter fieberhafter Infekt besteht. Eine nachgewiesene Corona-Infektion sollte mindestens vier Wochen zurückliegen. In diesem Fall ist nur eine Impfung zur Erlangung des vollständigen Impfschutzes notwendig.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfen lassen können sich Personen ab dem zwölften Lebensjahr. Bis zum 16. Lebensjahr muss ein Sorgeberechtigter dabei sein. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten. Dies ist unter der Telefonnummer des Rathauses 038 293 / 823-0 während der Öffnungszeiten möglich: Freitag, Montag und Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag zusätzlich von 13 bis 16 Uhr.

Von Cora Meyer