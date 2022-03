Bad Doberan und Kühlungsborn: Diese Ausstellungen planen die Museen 2022

Bad Doberan

Kunst und Kultur finden wieder statt. Unter 3G sind jetzt Museen und Kultureinrichtungen geöffnet. Auch das Stadt- und Bädermuseum in Bad Doberan hat sich vorbereitet und eine Sonderausstellung eingeschoben.

Hinter dem Titel „Mütter des Grundgesetzes“ verbirgt sich die Geschichte von vier Frauen, die maßgeblich dazu beitrugen, die Stellung der Frau in der Gesellschaft und vor dem Gesetz zu stärken: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“, Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes. Ohne diese vier Frauen wäre es dazu nicht gekommen.

Das Grundgesetz hat vier Mütter

Bei den „Müttern des Grundgesetzes“ handelt es sich um: Frieda Nadig (1897-1970), Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD). Sie erhielt 1961 das Große Bundesverdienstkreuz. Elisabeth Selbert (1896- 1986) war Mitglied des Landtages in Hessen sowie im Parlamentarischen Rat. Helene Weber Kolleg (1881-1962) gehörte als Mitglied dem Bundestag (CDU) an, zusätzlich engagierte sie sich als Vorsitzende des Müttergenesungswerkes. Ebenfalls Mitglied des Bundestages (CDU) und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes (1965) war Helene Wessel (1898-1969).

Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bad Doberan-Güstrow entstanden und kann bis zum 26. März besichtigt werden. „Wir haben die Exposition durch eine weitere zum Thema Frauen in der Gesellschaft ergänzt“, sagt Museumsleiterin Lisa Riess.

Die Ausstellung zum Grundgesetz wird durch Frauen in der Gesellschaft im Wandel der Zeit ergänzt. Quelle: Sabine Hügelland

Sie zeigt unter anderem Frauen in der DDR und der BRD. Ihre Rollen in den Weltkriegen sowie der Weimarer Republik. Der Gesamteindruck der Doppelausstellung ist positiv. Sie wäre sicher sehr gut für den Geschichts- und Sozialkundeunterricht an Schulen geeignet. Anders als sonst gibt es in dieser Ausstellung nur Schautafeln zu sehen. Zusammengefasst sind die wichtigsten Ereignisse, in denen die vier und andere wichtige Frauen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielten.

Hobby und Freizeit-Ausstellung folgt

Im Frühjahr wird es eine Ausstellung zum Thema Hobby und Freizeit geben. Im Juli widmen sich die Museumsmacherinnen dem Thema „200 Jahre Galopprennbahn“. Das Jahr endet mit einer Weihnachtsausstellung. „Und wir planen am 15. Mai ein Museumsfest“, lässt die Leiterin schon mal wissen. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonnabends von 11 bis 15 Uhr.

Sehr viel Blödes in der Kunsthalle

In der Kunsthalle Kühlungsborn verlängerte der Kunsthallen-Chef Franz-Norbert Kröger die Cartoon-Ausstellung „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“ von der Berliner Cartoonfabrik bis Anfang Mai. 68 der besten deutschen Cartoonisten stellen nach ihrer Premiere im Sommer beim Cartoonair am Meer in Prerow traditionell als erste Wanderschafts-Station in der Kunsthalle Kühlungsborn aus. „Die Cartoons sind jedes Jahr die meistbesuchte Ausstellung im Haus“, sagt Kröger. „Und auch jetzt, wo es wieder losgeht, ist das Haus immer voll.“ Kein Wunder, wollen die Leute doch endlich mal wieder herzhaft lachen, nachdem ihnen bei den aktuellen Nachrichten meist nur zum Weinen zumute ist.

Bitte lachen: die Cartoonausstellung „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“, verbleibt noch bis Mai in der Kühlungsborner Kunsthalle. Quelle: Repro: Sabine Hügelland

Gelacht wird über so richtig Blödes, denn das Leben liebt Idioten, so könnte man glauben, nach dem Besuch in der Kunsthalle. Dummheit stirbt eben nie aus. Dumm nur, wer keinen Katalog mehr ergattert, der kann sich nur an das Blöde erinnern, aber nicht immer wieder neu darüber lachen. Auch Postkarten gibt es von anderen Cartoon-Ausstellungen.

Surrealistisches folgt im Mai

Antonius heißt die nachfolgende Exposition. Sie dauert vom 14. Mai bis zum 3. Juli. Surrealistische Fotomontagen werden gezeigt. Die Darstellung vom realen Motiv zur surrealen Bildaussage wird durch eine clevere Anordnung als professioneller Studioset-Aufbau gelöst. Klassische Moderne & zeitgenössische Kunst zeigt Kröger vom 9. Juli bis zum 28. August. Alle weiteren sind in Arbeit. Zusätzlich wird es wieder Konzerte und Live-Musik geben, wie das Gitarrenfestival. Geöffnet ist dienstags bis sonntags 12 bis 17 Uhr.

Auch diese Arbeit von Walter Kröhnke, „Graue Gebirgslandschaft“ von 1936, ist in der jetzigen Ausstellung im Museum-Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ zu sehen. Quelle: Museum-Atelierhaus

Bei Anka Kröhnke im Museum-Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ in Kühlungsborn steht bis zum 27. März eine Ausstellung an zum Thema „Vom Impressionismus bis zur Gegenwart – Die Künstlerfamilie Rösler-Kröhnke 1896 bis 2022“. Zu sehen sind Werke von Oda Hardt-Rösler, Waldemar Rösler, Louise Rösler, Walter Kröhnke sowie Anka Kröhnke. Eine Möglichkeit, alle so unterschiedlichen Künstler einmal als Gesamtkunstwerk zu erleben.

„Bilder und Collagen“ ab April

Die Ausstellung, die ab dem 10. April stattfinden soll, heißt „Bilder und Collagen“ mit Werken von Louise Rösler und Manfred Zoller. Obwohl die beiden Künstler eine Generation trennt – Manfred Zoller ist 1947 geboren, 1907 Louise Rösler, die Mutter von Anka Kröhnke  – vereint beide Künstler eine leidenschaftliche Hingabe an die Malerei. Gleichzeitig bilden sie ein spannendes Gegenüber.

Kunst mit Papier

Im Sommer ist eine Gruppenschau zum Thema Papier geplant. Gezeigt wird Kunst auf Papier. Eingeladen werden vier Künstler aus MV, die in ganz unterschiedlicher Weise mit diesem Material arbeiten: Thomas Wageringel, Gudrun Poetzsch, Hilli Mann und Wilfried Schröder, neben einigen Papierarbeiten der Künstler des Hauses. Geöffnet ist: freitags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.

