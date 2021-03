Kühlungsborn

Osterurlaub im Hotel? Trotz Corona soll das in diesem Jahr wieder möglich ein. Allerdings nicht in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auf Mallorca. Die spanische Urlaubsinsel gilt nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Wer möchte – und einen unauffälligen Corona-Test bei der Einreise vorlegen kann - darf also dorthin reisen, ohne bei der Rückkehr in Quarantäne zu müssen.

In Kühlungsborn und Umgebung sorgt diese Entscheidung für Unverständnis. „Ich bin fassungslos“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in Kühlungsborn. „Das lässt sich nicht ansatzweise erklären.“ Er sei ohnehin überrascht gewesen, dass es überhaupt noch möglich ist, irgendwohin zu fliegen, während die Hotels und Restaurants alle geschlossen bleiben müssten. „Das lässt sich den Leuten nicht vermitteln“, sagt Ulrich Langer. „Es ist hanebüchen, dass ich ins Ausland fliegen darf, aber in Deutschland darf ich keinen Urlaub machen.“

Nur die Inzidenz zählt

Ganz nüchtern betrachtet Thies C. Bruhn, Direktor des Grand Hotel Heiligendamm, die Situation. „Wenn auf Mallorca die Inzidenz unter 30 liegt und bei uns drüber, dann ist es halt so“, sagt er. „Ich würde mich natürlich freuen, so schnell wie möglich wieder zu öffnen“, sagt er. Aber Sicherheit stehe an erster Stelle. Er habe eher ein Problem damit, dass die Impfung der Bevölkerung in Deutschland längere Zeit in Anspruch nähme als in anderen Ländern, sagt der Hotelier.

Die Corona-Inzidenz auf den Balearen, zu denen neben Mallorca auch Menorca, Ibiza und Formentera gehören, liegt seit Wochen unter 50 – am Freitag betrug sie nur noch 21,31. Im Landkreis Rostock kamen in den vergangenen sieben Tagen 70,4 Infizierte auf 100 000 Einwohner. Unter 50 liegt die Inzidenz in MV derzeit nur in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen sowie in der Hansestadt Rostock. Das besorgt Michael Mißlitz, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. „Es ist problematisch, wie sich das entwickeln wird“, sagt er. Auf der einen Seite könnte ein Großteil der Kinder nicht in die Schulen gehen und Breitensport dürfe nicht stattfinden. Dass Flugreisen trotzdem möglich seien, könne man nicht vermitteln.

Mehr Neuinfektionen durch Reisende befürchtet

Nachdem das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die Baleareninsel aufgehoben hatte, waren die ersten Flüge am Sonntag allesamt ausgebucht. Reiseveranstalter und Airlines verzeichneten auch einen Run auf Reisen zu Ostern und stockten ihr Flugangebot auf. Dabei liegen die Preise derzeit zwischen 35 bis rund 640 Euro. Die Bundesregierung sieht zusätzliche Flüge nach Mallorca zu den Osterfeiertagen skeptisch und rät daher dringend von nicht notwendigen Reisen ab. Das sieht auch der Molli-Geschäftsführer so.

Die Infektionen hätten im letzten Jahr auch mit der Reisewelle zugenommen, sagt Michael Mißlitz. Wenn jetzt Hunderte Flüge gen Mallorca starteten, wisse man nicht, wie die Auswirkungen sein werden – auch wenn es Corona-Tests gebe. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Inzidenzen massiv nach oben gehen und die Touristiker mit sehr gemischten Gefühlen in die Zukunft gucken“, sagt der Geschäftsführer.

Molli will Gründonnerstag wieder stündlich fahren

Das treffe natürlich auch auf die Mecklenburgische Bäderbahn zu. „Ich hoffe, dass wir ab Gründonnerstag wieder im Stundentakt fahren dürfen. Aber das entscheidet letztlich das Verkehrsministerium.“ Die Molli GmbH wünscht sich, auch gastronomisch bald wieder starten zu können. Derzeit sind die Mitarbeiter der Restaurants in Kurzarbeit. „Ich bin guter Dinge“, sagt Michael Mißlitz, „aber momentan eher verhalten optimistisch.“

Für die Mecklenburgische Bäderbahn würde es nicht ausreichen, wenn nur Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern hier Urlaub machen dürften. „Wir brauchen den Tourismus aus anderen Bundesländern.“ Der Molli-Chef setzt auf Solidarität: „Man sollte an einer gesamtgesellschaftlichen Lösung arbeiten und nicht nur für einige wenige den Knoten aufmachen“, sagt er. Sein Unternehmen werde natürlich die Entscheidungen der Landesregierung mittragen. „Ich hoffe, dass wir bald wieder in den Normalmodus reinkommen.“

Von Cora Meyer