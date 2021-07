Kühlungsborn

Umsonst, draußen und für den guten Zweck: Die Band „Five Men on the Rocks“ spielte am Samstag in Kühlungsborn bei einem Benefizkonzert für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Organisiert hatte die Veranstaltung der Rotary Club Kühlungsborn-Bad Doberan. Insgesamt fast 5000 Euro kamen zusammen.

Einmal im Jahr sammelt der Verein „Rotary rockt“ Spenden für seine regionalen Projekte, zu denen unter anderem die Suppenküche in Bad Doberan gehört. „Doch das ist jetzt in den Hintergrund getreten“, sagt der Präsident des Clubs Georg Gröticke. Der komplette Erlös des Abends – die Einnahmen aus dem Verkauf von Würstchen und Getränken sowie die Spenden der über 600 Zuschauer, die über den Abend verteilt den Konzertgarten besuchten – gehen nach Hagen in Nordrhein-Westfalen. „Was aufgeräumt werden konnte, wurde aufgeräumt“, sagt Georg Gröticke, der in Kontakt mit dem örtlichen Rotary Club steht. „Was sie jetzt brauchen, sind Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus den Häusern zu kriegen.“ Von denen habe der Rotary Club Hagen 60 bestellt. „Das ist eines der Projekte, an denen wir uns beteiligen“, sagt Georg Gröticke. Bereits am Montag werde das Geld überwiesen. „Es muss jetzt etwas passieren“, sagt er, „die Trockner brauchen sie jetzt und nicht in vier Wochen.“ Außerdem wollen die Kühlungsborner Rotarier langfristige Projekte unterstützen, Menschen helfen, die alles verloren haben. „Aber das kommt später.“

Georg Gröticke freute sich über die vielen Besucher. Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH und die Stadt Kühlungsborn hatten die Veranstaltung im Konzertgarten West unterstützt. Die Sicherheitsfirma arbeitete unentgeltlich, Tische und Bänke stammten aus dem Hotel Aquamarin, ein Teil der Speisen und Getränke waren ebenfalls Spenden, sodass möglichst viel Geld für die vom Hochwasser Betroffenen übrig bleibt.

Doberan will Feriendomizile anbieten

Eine Möglichkeit zum Zurückziehen: Das möchte die Stadt Bad Doberan den vom Hochwasser in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Betroffenen bieten. Dazu sucht sie Ferienwohnungen und Hotelzimmer. „Es gibt viele Möglichkeiten, den Menschen im Hochwasser-Katastrophengebiet zu helfen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir möchten gerne Familien mit Kindern helfen. Gerade die Kinder sind traumatisiert und werden lange mit dem Verlust von geliebten Menschen, ihrem Zuhause, ihrer vertrauten Umgebung wie Schule, Sportverein, Spielplatz und anderem zu kämpfen haben.“

Besitzer und Hoteliers können sich melden

Die Idee sei deshalb, den vom Hochwasser betroffenen Familien kostenfrei Ferienwohnungen, Hotel- oder Pensionszimmer oder Wohnungen an der Ostseeküste anzubieten. „Die Urlauber würden sich natürlich selbst versorgen und auch die Fahrt hierhin selber organisieren“, sagt Jochen Arenz. So könnten zum Beispiel die Eltern am zerstörten Haus arbeiten und die Kinder kommen mit Oma und Opa an die Ostsee, um eine unbeschwerte Zeit zu verbringen. Er hofft auf die Hilfe der Wohnungseigentümer und Hoteliers. „Ich würde mich riesig freuen, wenn es uns gelingen würde, diese Hilfe zu verwirklichen.“ Wer etwas anbieten möchte, kann sich unter j.arenz@stadt-dbr.de mit Name, Kontaktdaten und Zeitraum melden, in dem die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Hier können Sie spenden Das Spendenkonto der Gemeinde Blankenheim: IBAN: DE72 3825 0110 0003 4000 25 Stichwort: Spende Hochwasser Kontoinhaber: Gemeinde Blankenheim Allgemeine Spenden sind unter anderem möglich an die Aktion Deutschland hilft IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 Spendenstichwort: Hochwasser Deutschland 2021

Spenden für betroffene Gemeinde

Helfen will auch Lieselotte Klotz. Die Kühlungsbornerin ruft ebenfalls zu Spenden auf. Sie hat einen persönlichen Bezug in das Hochwassergebiet und kann die Bilder nur schwer verarbeiten. „Ich lebe seit zwei Jahren nicht mehr vor Ort in NRW, meiner alten Heimat. Dort wurde ich 1960 geboren und habe viele Jahre gelebt und gewirkt, meine drei Kinder bekommen, großgezogen und dort wohnt immer noch der größte Teil meiner Familie“, sagt sie. „In Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz leben und arbeiten Menschen die ich schon lange Jahre kenne und schätze.“ Ihnen sei unverschuldet unsagbares Unglück und Leid widerfahren. „Viele Familie haben geliebte Menschen verloren und es sind zahlreiche Existenzen einfach so in Stunden weggespült worden. Die Zeugnisse dieser Flut sind gleichermaßen grausam wie unvorstellbar“, sagt die Wahl-Kühlungsbornerin.

„Diese Menschen brauchen uns!“ Deshalb rufen sie und eine kleine Gruppe engagierter Kühlungsborner zu Spenden für die vom Hochwasser betroffene Gemeinde Blankenheim auf. „Ja, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind als Bundesländer weit weg von uns“, sagt Lieselotte Klotz. „Aber es könnte schon morgen jeden von uns treffen, egal wo wir aktuell leben in Deutschland.“

Reriker planen Benefizauktion

Auch in Rerik hat sich eine Initiative gebildet. In dem Ostseebad ist am 1. August eine Aktion mit Livemusik, Unterhaltung und einer Versteigerung von Gutscheinen und Gegenständen geplant. Sie wird von der Kurverwaltung, Gewerbetreibenden aber auch Privatleuten unterstützt. Die Freiwillige Feuerwehr Rerik will kleine Bootsrundfahrten auf dem Haff anbieten. Der komplette Erlös aus der Versteigerung geht an die Aktion Deutschland hilft. Zudem haben die Kinder der Kita Spendendosen gestaltet, die an 15 Standorten in Rerik verteilt stehen. „Die Resonanz ist auf jeden Fall groß“, sagt Jan Mehlan, einer der Initiatoren. „Wir bekommen ein positives Feedback von vielen Seiten.“

Von Cora Meyer