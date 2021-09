Bad Doberan

Das Oktoberfest kommt zurück nach Kühlungsborn: Nach einer Pause im vergangenen Jahr wird wieder der Kühlungsborner Herbst gefeiert. Von Freitag, 1.Oktober, bis Sonntag, 3. Oktober, wird es im Konzertgarten West bayerisch. In einem Festzelt bieten die Veranstalter Bier und süddeutsche Spezialitäten an.

Zudem spielt, wie bereits bei den vergangenen Kühlungsborner Herbst-Veranstaltungen, die „Werner-Burger Band“. Wegen der Corona-Auflagen können Besucher in diesem Jahr allerdings nur mit Voranmeldung teilnehmen. Am Freitag und am Samstag stehen jeweils 30 Tische für je zehn Personen zur Verfügung. Ein Tisch kostet 150 Euro. Reservierungen sind über k.jurk@kuehlungsborn.de möglich. In den Biergarten vor dem Konzertgarten können tagsüber allerdings auch spontane Besucher kommen.

Laufen in Rerik

Nach mehreren Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie soll am Sonntag, dem 17. Oktober, auch der 39. Ostseeküstenlauf stattfinden. Die Veranstalter sind in diesem Jahr erstmals von Kühlungsborn nach Rerik ausgewichen. „Wir freuen uns drauf und haben mit dem SV Steilküste und dem Chef der Kurverwaltung super Partner gefunden“, sagt Roman Klawun, Chef Agentur Pro Event, die den Lauf organisiert. Der Start- und Zielbereich ist dem Sportplatz eingerichtet.

Um 10 Uhr startet der Kinder- und Familienlauf über die Distanz von 1,2 Kilometer. Das Startgeld kostet 7 Euro. Um 10.15 Uhr beginnt der Halbmarathon (Startgeld: 29 Euro). Die Küstenläufe über fünf und zehn Kilometer sowie das Walking über zehn Kilometer beginnen um 10.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 10 beziehungsweise 15 Euro. Nach dem Start geht es entlang der Steilküste bis hin nach Kägsdorf, vorbei am Bastorfer Leuchtturm sowie über die Dörfer Wendelsdorf und Mechelsdorf zurück nach Rerik.

Eine Anmeldung sei unter www.ostseekuestenlauf.de bis zum 13. Oktober möglich, sagt Roman Klawun. „Man kann sich aber auch vor Ort noch anmelden.“ Während des Laufs gelten die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske).

Kulturnacht in Bad Doberan

In Planung ist auch die 14. Kulturnacht in Bad Doberan. Termin ist am Samstag, dem 9. Oktober. „In diesem Jahr soll die Kulturnacht etwas anders aussehen“, sagt Mario Derer, Leiter der Touristinformation Bad Doberan-Heiligendamm. Details seien noch unklar.

Zu berücksichtigen sei dabei auch, wie die Corona-Regelungen eingehalten werden können. In den vergangenen Jahren hatte es bei der Kulturnacht an verschiedenen Orten in der Stadt Live-Musik, Lesungen, Ausstellungen, Filmvorführungen, nächtliche Führungen, Tänze und Kulinarisches gegeben.

Von Cora Meyer