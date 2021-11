Bad Doberan

Schon wieder droht die Corona-Situation, die Sportvereine in der Region auszubremsen. Denn während draußen Aktivitäten im Freien noch uneingeschränkt möglich sind, gilt in der Halle und in Innenräumen mindestens 2G.

„Für uns ist es mehr Aufwand, das zu kontrollieren“, sagt Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner Fußball Club (DFC). Der Spielbetrieb auf Kreisebene ist offiziell eingestellt. „Wir haben es den Trainern überlassen, ob sie weiterhin Training machen“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Es soll so weit wie möglich alles angeboten werden.“ Das wünscht sich auch Sportministerin Stefanie Drese – vor allem für die Kinder.

„Die Jüngsten unter uns haben im Zuge der Pandemie schon genug unter Einschränkungen gelitten“, sagt sie. Deshalb sei es ihr wichtig, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. So gibt es beispielsweise für 12 bis 17-Jährige bis zum 31. Dezember Übergangsregelungen. „Sie sind Geimpften und Genesenen gleichgestellt“, sagt Stefanie Drese.

Spielbetrieb auf Kreisebene eingestellt

„Aber die Trainer müssten mit 2G planen, wenn sie zum Beispiel in den Ballraum wollen“, sagt Andreas Jahncke. Geimpft seien zum Glück fast alle. Er sieht die Situation relativ entspannt. „Die Saison bei den Erwachsenen ist ohnehin beendet und die Kinder machen wohl noch maximal zwei Wochen, dann sind sowieso Weihnachtsferien.“

Es gehe jetzt noch darum, dass die Kinder sich an der frischen Luft bewegen könnten. In der Halle trainieren nur die Frauenmannschaften des DFC. „Die gehen dann vorher ins Testzentrum und holen sich einen tagesaktuellen Test“, sagt Andreas Jahncke.

Was gilt wann? Bei Stufe 3 (orange) wird dringend empfohlen, dass sich die Kinder und Jugendlichen vor dem Training oder Wettkampf testen. Für den Sport der Erwachsenen im Innenbereich gilt in dieser Stufe hingegen 2G-plus. Bei Stufe 4 (rot) müssen alle Sporttreibenden im Innenbereich den Status geimpft oder genesen und zusätzlich tagesaktuell getestet sein. Trainer, Übungsleiter, Kampf- und Schiedsrichter hingegen fallen, wie alle Arbeitnehmer, weiterhin unter die 3G-Regelungen. Sie müssen vor Durchführung der Sportangebote geimpft oder genesen oder getestet sein.

Schwieriger ist es für die Handballer des SV Empor Kühlungsborn, denn sie sind auf die Sporthalle angewiesen. „Wir überlegen, ob wir den Trainingsbetrieb aufrechterhalten können“, sagt der Vorsitzende Stefan Köster. Für den kleinen Verein ist vor allem die Beschaffung der Tests ein Problem. „Wir versuchen, welche zu bekommen, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Die Eltern unterstützen uns zwar finanziell, aber wie sollen wir als kleiner Verein das stemmen?“

Angst, dass die Kinder abspringen

Dass jeder selbst vor dem Training ins Testzentrum fährt, hält Stefan Köster für utopisch. „Die Eltern haben zu tun, der Arbeitstag ist lang, da stellen sie sich da nicht auch noch da an“, sagt er. „Optimal ist es natürlich, wenn das Training am selben Tag ist wie die Testung in der Schule, das wird ja auch anerkannt.“ Darauf weist auch das Sportministerium ausdrücklich hin. Es gebe auch die Möglichkeit, sich beim DRK ausbilden zu lassen, sagt Stefan Köster. „Aber da ist die Frage, wer macht es und wer trägt die Verantwortung?“

Dass das Training ausfällt, wolle man vermeiden. „Die Befürchtung ist da, dass die Kinder keine Lust mehr haben und zu Hause bleiben.“

Die Regelungen bringen auch mehr Bürokratie mit sich. „Die Zertifikate nehmen wir vor dem Training entgegen“, sagt Stefan Köster. Das dauere eine Weile. „Aber wir haben ja nur begrenzte Hallenzeiten und dann kommen schon die nächsten.“

Bisher trainiert jede Mannschaft zweimal in der Woche, ab nächster Woche soll das aber auf eine Einheit runtergefahren werden. „Und ungeimpfte Trainer dürfen gar nicht mehr trainieren“, sagt Stefan Köster. „Wir haben leider einen, der sich aufgrund einer Vorerkrankung noch nicht impfen lassen konnte.“ Der falle nun für den Verein aus.

Erlaubte Zuschauerzahl ist begrenzt

Auch den Doberaner Sportverein (DSV) schränken die neuen Regelungen erheblich ein. „Im Grunde ist es jetzt ja so, dass wir bei den weniger Veranstaltungen, die bleiben, kontrollieren müssen“, sagt der Vorsitzende Hartmut Polzin. „Vieles ist ja schon abgesagt.“

Hartmut Polzin, Vorsitzender des Doberaner Sportvereins: „Im Grunde ist es jetzt ja so, dass wir bei den weniger Veranstaltungen, die bleiben, kontrollieren müssen.“ Quelle: Levien Anja

Nicht so jedoch das Spiel des DSV am Wochenende gegen den SV Werder. Es ist ausverkauft und es gibt auch keine Abendkasse. „Wir dürfen nur noch 50 Prozent der Plätze in der Halle besetzen und dann müssen wir auch noch die Abstandsregeln einhalten, dadurch werden es noch mal etwas weniger“, sagt der Vorsitzende.

Die Besucher müssen sich einloggen oder in Listen eintragen und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Kontrolle übernähmen Vereinsmitglieder, die sich ehrenamtlich dafür zur Verfügung stellten, sagt Hartmut Polzin

Unterschiedliche Regelungen für drinnen und draußen

Inwiefern der Trainingsbetrieb aufrechterhalten wird, entscheiden die jeweiligen Abteilungsleiter eigenverantwortlich. „Wer zum Training kommt, für den gilt jetzt 2G-plus. Das bedeutet, man muss jedes Mal einen Test machen. Das ist ein Riesenaufwand“, sagt der Vereinsvorsitzende. Im Doberaner SV gibt es mehrere unterschiedliche Sparten – und Regelungen.

„Es ist ein Unterschied, ob ich Leichtathletik mache – einen Outdoorsport – oder Handball, was nur in der Halle geht“, sagt der Vorsitzende. Für beides gebe es in der Corona-Landesverordnung unterschiedliche Anweisungen und noch zusätzliche Hinweise der zuständigen Verbände. Bis jetzt habe deshalb noch niemand aufgehört. „Aber das kann durchaus passieren.“

