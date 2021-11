Bad Doberan und Kühlungsborn: Unbekannte stehlen Tresore

Bad Doberan

Einbrecher sind in ein Bäckereigeschäft in der Severinstraße in Bad Doberan eingedrungen. Das teilte Polizeisprecherin Kristin Hartfil mit. Der Backwarenlieferant hätte am Montagmorgen gegen 1.10 Uhr festgestellt, dass die Eingangstür aufgebrochen wurde. Er rief die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme und Arbeit am Tatort sei festgestellt worden, so die Polizeisprecherin weiter, dass ein Tresor mit den Tageseinnahmen von mehreren Tausend Euro entwendet wurde.

Auch in Kühlungsborn waren Einbrecher am Werk. Sie zerstörten am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 11 Uhr an einem Lokal Unter den Kolonnaden das Sicherheitssystem. Die Diebe ließen einen Tresor mit 100 Euro mitgehen, insgesamt wird der Schaden auf 7000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen, zum Verbleib des Tresors und Geldes geben kann, wird gebeten, sich bei der Wache in Bad Doberan unter 038203/560, über die Internetwache unter oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Cora Meyer