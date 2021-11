Seit Donnerstag gilt in Mecklenburg-Vorpommern die 2Gplus-Pflicht in vielen Bereichen. Vor den Testzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn bildeten sich lange Warteschlangen. Kritik gibt es wegen der wenigen Testmöglichkeiten in der Region. Die Anbieter wollen das Angebot ausbauen.