Bad Doberan

Gut fünf Wochen sind es noch bis Heiligabend – doch die ersten Weihnachtsbäume stehen schon. Und was für welche. Die besonders großen Exemplare in Bad Doberan hat der Bauhof in dieser Woche am Alexandrinenplatz und am Markt aufgestellt. Mit Hilfe eines Spezialunternehmens und der Freiwilligen Feuerwehr. An den Kreisverkehren in Kühlungsborn Ost und West stehen die Bäume sogar schon etwas länger und verbreiten vorweihnachtliche Atmosphäre.

Meist verdanken die Städte die Riesen-Tannen Privatleuten, in deren Gärten sie seit vielen Jahren wachsen und die sie dort nicht mehr haben oder einfach spenden wollen. Der Bauhof hilft beim Abnehmen und darf die Bäume dafür öffentlich aufstellen. Zehn bis 12 Meter hoch sind sie in diesem Jahr. Außerdem werden in der ganzen Stadt noch kleinere Bäume aufgestellt. Geschmückt werden sie aber vorerst nicht. Bis die Lampen in Bad Doberan angehen, dauert es nach Angaben des Bürgermeisters Jochen Arenz noch. „Wir müssen den Totensonntag abwarten.“ Der ist am 21. November. „Bis zum 1. Advent soll alles fertig sein.“ Und dann ist wirklich bald Weihnachten.

Von Cora Meyer