Bad Doberan und Parkentin sammeln Hilfsgüter für Ukraine

Am Donnerstag, 3. Februar, werden in Parkentin und Bad Doberan Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine entgegengenommen. Benötigt werden ganz bestimmte Sachen, die zum Wochenende in das Land gebracht werden sollen, das sich im Krieg mit Russland befindet.

In Deutschland werden Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine gesammelt, wie am Mittwoch in Sachsen. Am Donnerstag sammelt auch Bad Doberan und Parkentin. Quelle: Waltraud Grubitzsch/ dpa