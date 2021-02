Bad Doberan

„Es war endlich wieder ein ganz normaler Schultag“, sagt Heike Walter, Schulleiterin der Schule am See in Satow. Dort hat am Mittwoch wieder der Präsenzunterricht begonnen. In den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in der Stadt Rostock gehen die Kinder von Klasse eins bis sechs jetzt an wieder regulär in die Schule.

Auch Oskar (6) ist froh, dass er wieder regelmäßig in die Schule gehen kann. Er besucht die erste Klasse der Lessing-Grundschule in Bad Doberan. „Wir haben versucht, so oft es uns nur möglich war, Oskar zu Hause zu betreuen“, sagt sein Vater Sebastian Wawra. Das habe leider nicht kontinuierlich über die Wochen des Lockdowns funktioniert, da beide Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. „So haben stundenweise die großen Geschwister ausgeholfen oder die Familie musste ran.“ Oskar selbst beschreibt diese Zeit als anstrengend. Der Klassenverbund, seine Freunde und der richtige Schulunterricht, wie er ihn kennenlernen durfte, fehlten ihm. „Den fehlenden Kontakt hat er sich dann nach Feierabend auf dem Spielplatz wieder geholt“, sagt sein Vater. „Denn die Kinder die sich nicht in der Schule trafen, trafen sich dann dort.“

Geteilte Klassen waren auch Doppelbelastung für Lehrer

Hedda Wolff, die Leiterin der Lessing-Grundschule, ist zufrieden mit dem ersten Tag mit voller Schülerstärke. „Es war ruhig und unproblematisch“, sagt sie „Vielen hat man angesehen, dass sie sich gefreut haben. Für einige war es aber auch ungewohnt.“ In einigen Klassen seien beispielsweise in den letzten Wochen nur vier Kinder gewesen.

Heike Walter glaubt, dass auch viele Lehrer froh sind, dass nun wieder ausschließlich in der Schule unterrichtet wird. Die Doppelbelastung, gleichzeitig Kinder zu Hause und in der Klasse zu unterrichten sei schwierig gewesen. „Das bekommt man auf Dauer nicht perfekt hin.“ Außerdem vermittelten sich viele Inhalte einfacher, wenn man sich gegenüberstehe.

Familien organisierten Schule zu Hause

Sebastian Wawra lobt die Arbeit der Klassenlehrerin seines Sohnes: „Ich finde, dass sie alles gegeben hat, um auch die Kinder im Homeschooling bestmöglich zu fördern und zu fordern. Der Informationsfluss lief wunderbar.“ Dann sei es jeder Familie überlassen gewesen, das Beschulen in ihren Alltag einzubauen. „An den Tagen, an denen Oskar zu Hause war, wurde die ‚Schule‘ dann auf abends gelegt. Im heimischen Umfeld gibt es natürlich schönere Dinge als Buchstaben lernen und rechnen, jedoch haben wir gemeinsam die Aufgabe gut umsetzen können“, sagt er. Auch von anderen Eltern habe er erfahren, dass das Homeschooling gut funktioniert habe.

Die Zahl derer, die ihre Kinder in die Schule schicken, hatte an der Lessing-Grundschule und der Schule am See im Laufe der vergangenen Wochen zugenommen. Allerdings dürfe man nicht vergessen, sagt Heike Walter, dass vor den Ferien der gesamte Hort in Satow in Quarantäne gewesen sei. „Da waren dann natürlich auch weniger Kinder in der Schule.“ Sie denkt, dass auch die Eltern jetzt erleichtert sind, weil sie ihre Kinder wieder in den Unterricht schicken können. „Hoffentlich machen uns die Inzidenzwerte nun keinen Strich durch die Rechnung.“

Sport- und Musikunterricht noch mit Einschränkungen

Die Schüler müssen im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für Oskar sei das belastend, sagt sein Vater. Allerdings: „Wenn sich die Schüler in ihrer definierten Gruppe auf dem Schulgelände aufhalten, dann besteht keine Maskenpflicht“, sagt Hedda Wolff, Leiterin der Lessing-Grundschule. Und bei den derzeitigen Temperaturen sei auch das regelmäßige Lüften der Klassenräume kein Problem. „Es ist wieder ganz normaler Unterricht“, sagt Hedda Wolff. Lediglich der Sportunterricht ist noch ausgesetzt und es gibt Beschränkungen im Musikunterricht. Gemeinsames Singen in größeren Gruppen ist beispielsweise untersagt. Das gilt vorerst bis zum 5. März, sagt Hedda Wolff. Dann wird neu entschieden.

„Ich hoffe sehr, dass das Jahr 2021 für uns alle besser wird und die Kinder von nun an regulär beschult werden können“, sagt Sebastian Wawra.

Von Cora Meyer