Bad Doberan wächst um ein Stück Ostsee

Heiligendamm

Die Stadt Bad Doberan wird sich vergrößern. Dabei geht es dieses Mal nicht um neue Wohngebiete, sondern um eine Fläche, die der Stadt noch nicht gehört. Genau genommen sind es 180 Quadratmeter Ostsee, nämlich der Bereich, in dem sich der barrierefreie Strandzugang mit Einstiegshilfe befindet.

Derzeit könne weder Strandvogt noch Rettungsschwimmer aktiv eingreifen, wenn jemand zum Beispiel auf dem Gelände balanciert. Zwar kann der Strandvogt den Strandgast bitten, das zu unterlassen, aber rechtlich kann er sich nicht durchsetzen, weil die Stadt keine Gebietshoheit hat. Doch weil die Stadt eine Verkehrssicherungspflicht hat und wir in Deutschland sind, muss sich das natürlich ändern. Die Stadtvertretung muss also dem Antrag auf Inkommunalisierung gemeindefreier Wasserflächen zustimmen. Dafür muss die Fläche natürlich vermessen und eine Übersichtskarte erstellt werden. Das geht dann alles an das Innenministerium. Daher rechnet die Stadt mit etwa 1500 Euro Kosten, die aus der Haushaltskasse genommen werden.

Von Anja Levien