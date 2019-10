Bad Doberan wählt erstmals online

Bad Doberan

Erstmals wird in Bad Doberan eine Wahl online durchgeführt. Dabei geht es um die Wahl des Kinder- und Jugendbeirates für die Stadt. Noch bis zum 21. Oktober können sich Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren für das Gremium bewerben. Die Onlinewahl findet dann vom 15. bis 18. November statt.

„683 Kinder und Jugendliche sind in Bad Doberan wahlberechtigt“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Sie sind zwischen 12 und 18 Jahre alt und haben seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Bad Doberan. „Sie bekommen alle einen Wahlschein.“ Per Post gibt es auch die Zugangsdaten für die Onlinewahl. Jeder kann eine Stimme abgegeben.

Mit der Onlinewahl möchte die Stadt alle Jugendlichen erreichen und die Wahlbeteiligung erhöhen. Bei der vergangenen Wahl im Dezember 2015 im Rathaus waren gerade einmal elf gültige Stimmen abgegeben worden. „Die Lebenswelt der Jugendlichen ist online und im Internet, wir wollen die heutige Generation mit der Onlinewahl dort abholen“, sagt Jochen Arenz.

Wahl für drei Jahre

Der Kinder- und Jugendbeirat wird für drei Jahre gewählt. Er muss aus mindestens fünf, kann maximal aus sieben Mitglieder bestehen. „Er hat in allen Ausschüssen und in der Stadtvertretung Rederecht“, sagt Jochen Arenz. „Ziel ist es, Kinder und Jugendliche nicht nur für die Politik zu begeistern, sondern auch für die Stadt.“ Von Spielplatz bis Straßenbau: „Sie können an der Stadtentwicklung aktiv mitgestalten.“

„Ziel des Kinder- und Jugendbeirates ist es, Anregungen zur Verbesserung der Situation der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Stadt Bad Doberan zu erarbeiten und Maßnahmen durchzusetzen, um die Stadt Bad Doberan auf dem Weg zu einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde voranzubringen“, heißt es in der Satzung für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt.

Ansprechpartner für Beirat fehlte

Im Dezember 2015 fand zum ersten Mal die Wahl des Kinder- und Jugendbeirates statt. Sieben Jungen und Mädchen wurden damals gewählt. Richtig erfolgreich durchstarten konnte der Nachwuchs nicht. Unter anderem fehlte ein Ansprechpartner und ständiger Begleiter in der Verwaltung. Auch ein Grund, warum der neue Beirat erst vier Jahre nach der ersten Wahl bestimmt wird. Jetzt gibt es mit Jörg Zimmermann einen Jugendkoordinator für die Stadt, der sich um den Kinder- und Jugendbeirat kümmern wird. Zudem hat Bürgermeister Jochen Arenz die Jugendarbeit seinem Bereich angeordnet.

Unterlagen auf der Homepage

Voraussetzung fürs Mitmachen beim Kinder- und Jugendbeirat ist lediglich das Alter: „Ansonsten gibt es keine Einschränkungen“, sagt Jochen Arenz. Bis zum 21. Oktober können die ausgefüllten Unterlagen, die auf der Homepage der Stadt unter „Wahlen“ zu finden sind, im Rathaus abgegeben werden. Zudem brauchen die Bewerber die Einverständniserklärung der Eltern.

Die Onlinewahl erfolgt über das Polyas-Wahlsystem. Für die Stimmenabgabe wird keine besondere Software benötig, das heißt, es muss kein Programm heruntergeladen werden. Zugangsdaten – ein Benutzername und ein Passwort – sowie die Internetadresse der Wahlseite erhalten die Wähler per Post. Nach dem Einloggen prüft das System die Wahlberechtigung, vor der Stimmabgabe werden die Daten anonymisiert.

1400 Euro kostet die Onlinewahl die Stadt. Geplant ist, dass sich die Kandidaten am 8. November um 18 Uhr im Sharks-Club vorstellen.

Von Anja Levien