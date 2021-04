Bad Doberan

Kostenlose Schnelltests in Bad Doberan – ab diesem Mittwoch gibt es dieses Angebot neben dem Testzentrum am Verbindungsweg auch in der Allee-Apotheke an der Dammchaussee. „Mittwochs und freitags stehen dafür zwei Mitarbeitende in der Zeit von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung“, sagt Inhaberin Sabine Grundner.

„Wichtig ist, dass die Testungen selbst nicht in der Apotheke, sondern durch ein Bürofenster auf der hinteren Seite des Gebäudes erfolgen.“ Kunden könnten diesen Bereich am Autoschalter vorbei Richtung Gesundheitszentrum erreichen, so Grundner: „Wir platzieren hier noch Aufsteller und entsprechende Pfeile – das sollte zu finden sein.“

Eine Terminvergabe erfolge nicht telefonisch, sondern per Onlineanmeldung, macht Grundner deutlich. Deshalb sei jetzt am Telefon vor dem eigentlichen Freizeichen auch ein erklärender Text mit dem konkreten Prozedere vorgeschaltet: „Damit wollen wir vermeiden, dass diejenigen, die sich testen lassen wollen, in der Apotheke anrufen müssen – sonst würden Patienten, die Fragen zu ihrem Rezept haben, vielleicht gar nicht mehr durchkommen.“

Tests im Fünf-Minuten-Takt

Die Schnelltests sollen im Fünf-Minuten-Takt erfolgen, kündigt Sabine Grundner an: „Wir müssen gucken, wie wir das zeitlich schaffen – vielleicht können wir das Angebot auch noch erweitern.“ Mit einem persönlichen Code könne das Ergebnis anschließend auch im Internet abgefragt werden: „So müssen die Menschen nicht etwa 15 Minuten vor Ort warten, sondern bekommen gleich einen Informationsflyer mit ihrer eigenen Barcode-Nummer.“ Als Zusatzangebot könne man darüber hinaus noch ein Zertifikat erhalten, erklärt Grundner: „Das gibt es mit der App ‚DoctorBox‘ – hat aber ein hohes Datenschutz-Level.“

Mit den Schnelltests an der Allee-Apotheke und in der Sporthalle seien die Angebote jetzt auf breitere Füße gestellt, meint Grundner. „Das Zentrum am Verbindungsweg wird nach wie vor rege angenommen“, sagt Susann Wieland, Vorstand beim DRK-Kreisverband Bad Doberan. So lange Schlangen wie noch am vergangenen Mittwoch gebe es hier aber nicht mehr. Geöffnet ist die Sporthalle jetzt schon ab 7 Uhr. Ab kommenden Montag soll es auch über das Deutsche Rote Kreuz die Möglichkeit einer Onlineterminbuchung geben: „Dann müssen die Leute die Zettel mit ihren Daten nicht mehr vor Ort ausfüllen – so sparen wir Zeit.“

Gleichzeitig könne das Testergebnis dann auch per Smartphone abgerufen werden, sagt Wieland und stellt klar: „Ältere Menschen, die sich mit dieser Technik vielleicht nicht so auskennen, erfahren ihr Ergebnis nach einer kurzen Wartezeit auch weiterhin vor Ort.“

Auch das Fitnessstudio Vital Aktiv in Bad Doberan bietet seit diesem Dienstag kostenlose Schnelltests an – unter vorheriger Anmeldung unter www.vitalaktiv.fit/schnelltest.

Onlinetermine Allee-Apotheke: www.terminland.eu/alleeapo

Von Lennart Plottke