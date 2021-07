Bad Doberan will Hochwasseropfer zum Urlaub einladen

Bad Doberan

Eine Möglichkeit zum Zurückziehen: Das möchte die Stadt Bad Doberan den vom Hochwasser in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Betroffenen bieten. Dazu sucht sie Ferienwohnungen und Hotelzimmer. „Es gibt viele Möglichkeiten, den Menschen im Hochwasser-Katastrophengebiet zu helfen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir möchten gerne Familien mit Kindern helfen. Gerade die Kinder sind traumatisiert und werden lange mit dem Verlust von geliebten Menschen, ihrem Zuhause, ihrer vertrauten Umgebung wie Schule, Sportverein, Spielplatz und anderem zu kämpfen haben.“

Besitzer und Hoteliers können sich melden

Die Idee sei deshalb, den vom Hochwasser betroffenen Familien kostenfrei Ferienwohnungen, Hotel- oder Pensionszimmer oder Wohnungen an der Ostseeküste anzubieten. „Die Urlauber würden sich natürlich selbst versorgen und auch die Fahrt hierhin selber organisieren“, sagt Jochen Arenz. So könnten zum Beispiel die Eltern am zerstörten Haus arbeiten und die Kinder kommen mit Oma und Opa an die Ostsee, um eine unbeschwerte Zeit zu verbringen. Er hofft auf die Hilfe der Wohnungseigentümer und Hoteliers. „Ich würde mich riesig freuen, wenn es uns gelingen würde, diese Hilfe zu verwirklichen.“

Wer etwas anbieten möchte, kann sich unter j.arenz@stadt-dbr.de mit Name, Kontaktdaten und Zeitraum melden, in dem die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Von Cora Meyer